Des employés de la CLCC menacés en lien avec les attaques au couteau en Saskatchewan

Des documents internes relèvent que des employés de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) ont été menacés en lien avec les attaques au couteau en Saskatchewan. L'auteur des attaques, Myles Sanderson, a bénéficié d'une libération d'office avant les événements de septembre 2022.

Les attaques survenues dans la Première Nation crie James Smith et dans le village de Weldon, en Saskatchewan, ont coûté la vie à 11 personnes et fait 17 blessés.

Selon les forces de l’ordre, Myles Sanderson a perpétré une série d'attaques en pénétrant de domicile en domicile, ciblant les résidents.

Les documents obtenus par la Presse canadienne en vertu de la Loi sur l'accès à l'information montrent que la présidente de la CLCC , Jennifer Oades, s'est inquiétée d'un appel téléphonique reçu par le bureau de la Commission en Saskatchewan.

Le contenu de cet appel est en grande partie expurgé, mais il a suscité une action rapide au sein de la CLCC . Jennifer Oades a recommandé au personnel de maintenir un profil bas et de ne pas laisser en évidence leurs cartes d'identité professionnelles , entre autres.

C'est très inquiétant. [...] N'oubliez pas d'être vigilant et de garder l'œil ouvert sur toute activité ou personne suspecte dans votre environnement , écrit Mme Oades dans un courriel à propos de l'appel.

Elle leur a également recommandé de reconsidérer la possibilité d'avoir des comptes sur les médias sociaux qui pourraient les identifier comme des employés de la CLCC .

Compte tenu des événements récents, il est recommandé de réduire votre visibilité en tant qu'employé de la CLCC lorsque vous êtes en dehors des zones de travail sécurisées , ajoute-t-elle.

Un passé criminel

Un courriel envoyé à Jennifer Oades deux jours après les attaques au couteau note le choc provoqué par la libération de Myles Sanderson. Combien d'autres erreurs de ce type sont commises [par la CLCC ]? demande l'auteur du courriel.

Les documents relatifs à la libération conditionnelle de Myles Sanderson montrent qu'il avait un long passé criminel, dont 59 condamnations en tant qu'adulte.

En août 2021, M. Sanderson a bénéficié d'une libération d'office, qui s'applique lorsqu'un détenu a purgé les deux tiers de sa peine. Quatre mois après sa libération, cette libération a été suspendue.

Toutefois, en février 2022, la CLCC a annulé cette suspension et M. Sanderson a de nouveau bénéficié d'une libération d'office assortie d'une réprimande.

Trois mois plus tard, cependant, le Service correctionnel du Canada a estimé qu'il était illégalement en liberté et un agent de libération conditionnelle a lancé un mandat d'arrêt à son endroit.

Ouvrir en mode plein écran En septembre dernier, Myles Sanderson, 32 ans, a perpétré une série d'attaques au couteau dans la Première Nation crie James Smith, en Saskatchewan. (Photo d'archives) Photo : Gendarmerie royale du Canada

Le Service correctionnel du Canada et la CLCC ont lancé une enquête conjointe sur la libération de M. Sanderson. Elle vise à déterminer pourquoi et comment ce dernier a été libéré de prison et si les procédures appropriées ont été suivies.

Une note interne indique qu'un rapport écrit devait être remis au plus tard en mars, mais dans des déclarations séparées, la CLCC et le Service correctionnel ont indiqué qu'ils prévoyaient de communiquer les résultats cet automne.

La durée d'une enquête varie en fonction de la complexité de l'affaire et de l'existence d'une enquête policière ou d'une procédure pénale en cours , explique la porte-parole de la CLCC , Iulia Pescarus Popa.

Une membre de la CLCC , Betty Pottruff, qui a approuvé la décision concernant M. Sanderson, s'est inquiétée de l'intérêt accru et de sa propre sécurité au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête conjointe.

Dans un courriel envoyé en janvier, elle a demandé l'assistance d'un avocat du ministère de la Justice pour l'enquête conjointe.

Il y avait déjà une menace contre les membres de la commission qui avait suscité des inquiétudes à l'automne et, à mesure que les émotions refont surface, les risques continuent ou augmentent , affirme Mme Pottruff.

Je m'attends à ce que l'attention portée à ma personne en tant que membre du conseil d'administration se poursuive et s'intensifie au fur et à mesure que les examens avancent , ajoute-t-elle.

