Pour éviter la rue, ils veulent l’accès à un terrain de camping municipal en hiver

Un groupe de résidents de véhicules récréatifs demande à la Municipalité régionale d’Halifax de laisser un camping ouvert durant l’hiver afin qu’ils puissent y demeurer. C'est un nouvel exemple de l'ampleur de la crise du logement dans la capitale néo-écossaise.

Il n’y a pas d’autres choix, il n’y a rien de disponible , clame Carrie Steeves qui habite dans un véhicule récréatif stationné à Nine Mile River, à environ 50 ilomètres à l’extérieur d’Halifax. On ne voit pas le bout du tunnel. Rien ne change et rien n’est fait.

Dans un mois, elle devra quitter son emplacement. Avec la fin de la saison touristique, le camping où elle se trouve va fermer. Elle ne sait donc pas où elle va pouvoir s’installer avec son véhicule.

Avec une dizaine de personnes qui vivent dans les mêmes conditions, dont beaucoup sont des mères célibataires avec un emploi, Carrie Steeves demande à la municipalité régionale d’Halifax de laisser le camping Shubie à Dartmouth ouvert durant la période hivernale.

Carrie Steeves a formé un groupe de 10 personnes qui cherchent une manière de demeurer dans leur roulotte cet hiver.

Ce camping serait idéal, car ces résidents ne souhaitent pas trop s’éloigner du centre d’Halifax, c’est là que se trouvent leurs emplois ou les écoles des enfants. Le groupe est prêt à payer pour les services comme l’eau, les égouts ou encore l’électricité.

La municipalité n’a pas encore tranché

Le camping Shubie est une propriété municipale louée à un exploitant pour la saison estivale. Le conseiller municipal du secteur Tony Mancini soutient l’idée, mais explique qu’il faut aussi trouver des solutions pour le déneigement, la collecte des ordures ou encore le fonctionnement des toilettes.

Il ne s’agit pas seulement de laisser les portes ouvertes , indique l’élu qui dit avoir échangé sur ce dossier avec l’équipe municipale.

Il y a de nombreux défis à relever pour maintenir le site ouvert durant les mois d’hiver, quand les températures descendent en dessous de zéro , ajoute le directeur du logement et des sans-abri de la ville, Max Chauvin qui est aussi en train d’étudier le dossier.

Il précise que la ville essaie de trouver des solutions face au nombre croissant de personnes qui sont sans solution fixe de logements, mais ne peut rien révéler pour le moment.

La crise du logement s’installe

Cette situation n’est qu’un nouvel exemple de la grave crise du logement que vivent les habitants d’Halifax et de la Nouvelle-Écosse depuis plusieurs mois.

Selon les derniers chiffres de la Société Elizabeth Fry, le nombre de sans-abri a plus que doublé depuis l’automne dernier, et de nombreux parcs municipaux regorgent de tentes.

Des sans-abris ont installé des tentes au Parc Victoria dans le centre-ville d'Halifax en Nouvelle-Écosse, le 11 mai 2023. (Photo d'archives)

Max Chauvin avait recommandé, il y a quelques semaines de transformer une partie du parc des Commons dans le centre-ville en site dédié aux tentes des personnes sans-abri. Les élus avaient voté contre cette idée.

Les loyers sont toujours très élevés et le nombre de logements toujours insuffisant. Halifax a connu la plus forte hausse annuelle du loyer résidentiel au pays entre 2021 et 2022, selon le dernier rapport sur le marché locatif de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

La hausse moyenne est de 9,3 % pour un logement de deux chambres à coucher en un an.

Au cours des derniers mois, la province a investi 80 millions de dollars pour créer plus d’options de logement dans presque toutes les régions de la province. Il s’agit de logements modulaires et de financement pour préserver les logements abordables existants.