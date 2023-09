Près de 40 % des patients pédiatriques souffrant de problèmes au dos au pays ne sont pas opérés dans les délais prescrits de six mois. Ces retards qui pourraient faire accroître le risque de complications et qui coûteraient environ 45 millions $ au système de santé, selon une étude de l'organisme Santé des enfants Canada et le Conference Board du Canada.

Les données sont incluses dans un rapport d’une vingtaine de pages publié lundi par les deux organismes. Les deux groupes se sont penchés sur les opérations pour la scoliose.

L’opération pour la scoliose idiopathique — la forme de la courbure la plus commune à l’adolescence — est l’une des interventions chirurgicales les plus répandues chez les jeunes. Les spécialistes recommandent de réaliser les opérations pour la scoliose dans les six mois suivant la décision de traiter le patient.

D’après le rapport, 38 % des opérations pour la scoliose ont lieu dans les délais prescrits. En Ontario, le taux diminue à 29 %. L’Ontario compte 40 chirurgiens pédiatriques par 100 000 enfants, un taux légèrement plus élevé que la moyenne fédérale.

Conséquences des retards

Les retards dans les opérations peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des enfants : la courbure peut s’aggraver et les coûts pour le patient et sa famille peuvent augmenter, lit-on dans le rapport.

Quelque 2778 adolescents canadiens souffrant de scoliose idiopathique attendent depuis plus de six mois pour une opération. Les chercheurs chiffrent les coûts entraînés à 44,6 millions $ expliquant que ces retards peuvent occasionner, pour chaque 100 enfants :

Plus de 15 procédures additionnelles plus complexes

200 jours d'hospitalisation supplémentaires

Plus de chances de réinfection ou de complications

Les coûts de perte de productivité avoisinent 1,4 million à l’économie puisque les parents doivent prendre soin de leurs enfants.

Recommandations

La recherche met en lumière la nécessité d’investir dans le continuum des soins pédiatriques pour s’assurer que les enfants et les jeunes au Canada reçoivent les soins qu’ils méritent , a déclaré la présidente de Santé des enfants Canada, Emily Gruenwoldt.

Les deux organismes ayant rédigé le rapport recommandent aux gouvernements d’investir dans le recrutement de main-d’œuvre avec de l’expérience en soins pédiatriques, d’augmenter le nombre de plages horaires pour les opérations et de prioriser les opérations qui ont été reportées en raison de la pandémie.