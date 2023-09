À un peu plus d'une semaine des élections provinciales, le Parti progressiste-conservateur maintient sa position et continue de refuser de soutenir les fouilles au dépotoir de Prairie Green, à Winnipeg. La police croit que les corps de deux victimes présumées d'un tueur en série pourraient s'y trouver.

Dans une page de publicité publiée dans le Winnipeg Free Press, les progressistes-conservateurs développent quatre grands axes de campagne. La cheffe du parti et première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, y souligne qu'elle entend rester ferme dans son refus de soutenir des fouilles.

Pour des raisons de santé et de sécurité, la réponse aux fouilles des dépotoirs est non , déclare-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Une page publicitaire du Parti progressiste-conservateur parue dans le Winnipeg Free Press samedi. Photo : Parti progressiste-conservateur du Manitoba

La publicité a été publiée deux jours après le débat télévisé des chefs, lors duquel la première ministre a confronté le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Wab Kinew, au sujet de son soutien aux fouilles.

Pourquoi êtes-vous prêts à investir 184 millions de dollars et à mettre en danger les travailleurs manitobains pour une recherche sans garanties?

Heather Stefanson a d’abord annoncé en juillet que la province n’aiderait pas à financer cette recherche, citant des risques de santé et de sécurité pour les travailleurs et de faibles chances de succès. Depuis, la cheffe du PC a réitéré son opposition à plusieurs reprises.

De vives critiques

La cheffe de la Première Nation de Long Plain, Kyra Wilson, a qualifié la stratégie du PC d’extrêmement blessante pour les familles qui doivent faire face à la perte de leurs proches.

Je pense qu’il s’agit d’un manque total de compassion et de mépris pour toutes les personnes touchées par cette situation , estime Kyra Wilson.

Marcedes Myran et Morgan Harris, deux femmes autochtones dont les corps se trouveraient au dépotoir de Prairie Green, sont originaires de la communauté de Long Plain.

Le fait que Heather Stefanson et le PC utilisent la douleur d’une famille pour motiver leurs messages de campagne, je pense que c’est dégoûtant. Je pense que c’est malsain , ajoute Kyra Wilson.

La candidate sortante du NPD pour St. John’s, Nahanni Fontaine, affirme de son côté qu’il est regrettable que le PC ait choisi de faire campagne sur son opposition aux fouilles.

Je pense qu’il est tout à fait irrespectueux de politiser cette question et d’en faire un enjeu électoral, et je pense que la plupart des Manitobains sont d’accord avec nous , croit-elle.

Un enjeu électoral

Le candidat du PC pour Kirkfield Park et ministre de l'Environnement, Kevin Klein, a déclaré dimanche qu’il était juste de décrire l’opposition aux fouilles comme un élément central de la campagne de son parti.

Il insiste toutefois sur le fait que d’autres partis soulevaient la question de la recherche d’une décharge à des fins politiques. Peut-être qu’ils considèrent que c’est un sujet de discorde. Peut-être que cela les aidera. C’est peut-être pour cela qu’ils en parlent , soutient M. Klein.

Paul Thomas, professeur émérite en science politique de l’Université du Manitoba, affirme qu’il est presque impossible de se positionner politiquement de façon équilibrée sur les fouilles des dépotoirs, tant son aspect éthique et émotionnel est délicat.

Selon lui, les progressistes-conservateurs pourraient sincèrement penser que les fouilles ont peu de chances de succès et qu'elles sont peu responsables sur le plan fiscal. Paul Thomas estime aussi qu'il est possible que le parti ait des sondages affirmant qu’une partie du public est d’accord avec cette position.

Il souligne également que deux sondages récents suggèrent que le NPD pourrait remporter l’élection.

Leur objectif est de conserver le plus de terrain politique possible. Ils pourraient calculer qu’ils doivent être fermes dans les 10 derniers jours et faire de Wab Kinew ainsi que des questions autochtones un catalyseur pour susciter l’inquiétude et motiver leurs partisans , note-t-il.

