Le mouvement d'opposition au projet de méga-usine de batteries électriques prend forme en Montérégie avec le dépôt, aujourd'hui, d'une pétition d'environ 700 noms au conseil municipal de McMasterville.

François Cousineau, qui vit à McMasterville, est à l'origine de cette pétition visant à bloquer l'arrivée présumée du fabricant suédois de batteries électriques Northvolt en Montérégie.

Des informations circulent voulant que l'annonce de la construction de cette usine soit faite jeudi par Ottawa et Québec.

En entrevue lundi à Tout un matin sur ICI Première, M. Cousineau a expliqué qu'à son avis, les élus n'ont pas informé la population de ce projet et des conséquences qu'il pourrait avoir sur la région. On a un peu peur de ce qui s'en vient avec tout ça, a-t-il décrit. C'est pas un dépanneur ou un Zellers, là, on parle d'une usine dont la superficie couvrira à peu près 75 terrains de football.

McMasterville et Saint-Basile, ça va être rendu la ville Northvolt.

S'il se concrétise, ce sera le plus gros projet privé de l'histoire du Québec, avec des investissements de quelque 7 milliards de dollars. D'importantes subventions gouvernementales seraient envisagées pour l'implantation de cette usine sur un site qui abritait autrefois l’usine d’explosifs de la Canadian Industries Limited (CIL).

M. Cousineau soutient qu'à proximité de l'emplacement projeté pour l'usine se trouvent une résidence pour personnes âgées, deux garderies et des maisons résidentielles. On veut bâtir un monstre, dénonce-t-il, et on a peur du bruit et de la poussière que ça va donner.

La perspective que l'on creuse pour aménager ces terrains qui sont contaminés "solide" alarme M. Cousineau, qui appréhende aussi la venue des 3000 à 4000 travailleurs que pourrait employer Northvolt, ce qui entraînerait beaucoup de circulation dans cette municipalité de près de 6000 habitants.

Ouvrir en mode plein écran Le projet d’usine Northvolt à McMasterville constituerait le plus gros projet privé de l'histoire du Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le libellé de la pétition invite les signataires à dire non à Northvolt à McMasterville . Sur ICI Première, lundi, M. Cousineau a suggéré que les résidents soient invités à se prononcer par référendum sur ce projet. La plupart des résidents ne savent même pas qu'une usine de cette ampleur s'en vient , s'insurge François Cousineau.

Au moins on peut commencer par la base : nous informer.

Les maires en visite en Suède

Le journal de la vallée du Richelieu, L'œil Régional, publiait la semaine passée que les maires de Saint-Basile-le-Grand et de McMasterville se sont rendus en Suède, plus tôt ce mois-ci, pour rencontrer des représentants de l’entreprise Northvolt .

L'hebdomadaire régional cite à cet effet le maire de McMasterville, Martin Dulac, qui dit avoir estimé important d'aller observer cette nouvelle industrie . Le maire a ajouté qu'il restait des fils à attacher avant qu'une telle usine puisse voir le jour dans la région.

Citant L'œil Régional, la pétition de M. Cousineau fait état qu'une modification de zonage serait nécessaire pour que l'usine devienne réalité à McMasterville.