Le village de Casselman, dans l’est ontarien, est reconnu pour avoir une communauté francophone fière de sa langue maternelle et pour son côté accueillant. C'est ce qui a attiré une famille brésilienne à s'y installer et à s'enraciner tout en apprenant la langue française.

La famille Nogueira-Abreu est originaire du Brésil et vit au Canada depuis quatre ans. Après avoir vécu dans de plus grandes villes comme Toronto, elle s'est installée dans le village de Casselman, l'automne dernier, appréciant son côté paisible et sa communauté francophone.

Beaucoup de personnes dans le monde parlent le français et en apprenant la langue, cela va donner plus d'opportunités dans le futur pour mon fils Victor et ma fille Julia , explique Thiego Nogueira.

Les opportunités que peut offrir le bilinguisme

Sa petite fille n’a que quatre ans, mais elle peut déjà compter sur ses doigts, en français, avec l’aide de son père.

En trois semaines d'école seulement, elle est en train de parler la langue , explique-t-il.

Thiego Nogueira et son épouse Ana Abreu parlent le portugais à leurs enfants à la maison. Ana travaille à Ottawa et prend des cours pour apprendre le français.

La langue française est très proche du portugais , affirme M. Nogueira.

Victor est en quatrième année, il est fier d'avoir reçu un certificat d'Ambassadeur de la francophonie de son école. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Leur fils, Victor, a huit ans et parle portugais, anglais et français.

En seulement un an à l'école francophone, il peut maintenant converser avec facilité. Un effort qui lui a valu un certificat scolaire d'Ambassadeur de la francophonie.

Mes parents étaient très heureux de moi et c'est ce que je voulais , sourit-il.

Le couple est fier de ses enfants et de la rapidité avec laquelle ils apprennent à parler français. Pour Thiego Nogueira, apprendre la langue est aussi une façon pour la famille de s'intégrer dans la communauté. Il a d'ailleurs eu l'occasion d'être entraîneur pour le club de soccer du club optimiste de Casselman pour des enfants de l'âge de son fils Victor.

J'essaye beaucoup de parler français avec les enfants du soccer pour pratiquer. On habite dans un village qui parle le français. C'est très important pour moi et pour ma famille de parler la langue du quotidien du village, dit-il.

Un espoir pour l’avenir franco-ontarien

Le vouloir de la famille Nogueira-Abreu impressionne ses voisins. Félix St-Denis, le Franco-Ontarien derrière le spectacle L'écho d'un peuple, est émerveillé depuis qu’il a rencontré cette famille.

Félix St-Denis est émerveillé par la famille Nogueira-Abreu et leur dévouement à apprendre le français. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Ce sont des gens qui veulent vraiment ajouter à leur famille la valeur de la francophonie , se réjouit-il.

Selon lui, c'est un brin d'espoir pour la langue française.

On a de plus en plus la chance d'accueillir des familles venues d'ailleurs dans le monde, qui ont cette volonté-là de connaître notre culture et en même temps, une culture typique canadienne-française. Elle évolue, elle s'enracine avec les [quelque] 90 pays de la francophonie à travers le monde. C'est une chance extraordinaire. Il faut vraiment profiter de ça , estime-t-il.

Victor Nogueira-Abreu comprend bien ce que parler la langue de Molière peut lui offrir pour son avenir.

Pour avoir plus de chances de faire ce que je veux faire quand je serai plus grand: être joueur de soccer , dit-il en souriant.

Et ses ambitions ne s'arrêtent pas là, il veut éventuellement ajouter l'italien et l'espagnol dans son répertoire de langues.