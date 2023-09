Un organisme de lutte contre la pauvreté sudburois demande de l’aide pour passer l’hiver

Le Centre d’action pour les jeunes de Sudbury (SACY) sollicite davantage de dons de la communauté, afin de survivre face à l’inflation et à la hausse de la demande à l’approche des mois d’hiver.

Le Centre a publié sur les médias sociaux un appel à la communauté pour obtenir plus de dons en argent et de dons de vêtements afin de permettre d’aider sa clientèle à l’approche du temps froid.

L'organisme sans but lucratif qui aide les jeunes et les adultes de 12 ans et plus indique être chargé d’offrir ses programmes à 650 personnes par mois.

Le SACY offre plusieurs services de proximité pour les adultes et les jeunes, comme des programmes extrascolaires, l’aide au logement, la gestion de cas intensifs par des travailleurs sociaux et un centre d'hébergement de nuit pour les jeunes.

L’organisme gère aussi une banque alimentaire pour ses clients.

Avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs depuis la pandémie de COVID-19, l'organisme a indiqué que ses ressources et son budget commencent à être épuisés, nécessitant plus de soutien pour pouvoir servir ses clients.

La salle dans laquelle nous entreposons les produits qui nous sont donnés est presque vide en ce moment , affirme Arvind Mohandoss, directeur général du SACY .

En plus de vêtements chauds, l’organisme recherche également des produits d'hygiène, des sacs réutilisables et des dons monétaires de 100 dollars ou plus.

Le SACY a lancé un appel à l'aide à ses donateurs existants et à ses partenaires de collecte de fonds, mais affirme que la demande pour recevoir des biens était supérieure au financement.

Selon M. Mohandoss, c'est ce qui a motivé l'appel à l'aide sur les médias sociaux.

Nous tendons la main à nos partenaires existants dans la communauté, ainsi qu'aux nouveaux membres de la communauté qui sont en mesure de nous aider pour cette cause spécifique , a déclaré M. Mohandoss.

Avec les informations d'Erika Chorostil de CBC.