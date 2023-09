La variété Honeycrisp dynamise l'industrie de la pomme au Nouveau-Brunswick. Dans le sud-est de la province, des pomiculteurs vont jusqu'à dire qu'elle assure la compétitivité de l’industrie et qu'elle encourage des entrepreneurs à se lancer en affaires.

Sans la Honeycrisp, il y a beaucoup de fermes qui n'auraient probablement pas eu de relève. Il y a finalement un peu d'argent qui roule , explique Samuel Bourgeois, propriétaire du Verger Belliveau.

À Memramcook, la moitié de son verger est désormais composé d'arbres de cette variété prisée.

C'est une pomme, quand tu la "bites" elle te "bite back"!

Ses vergers comptent 110 000 pommiers sur 100 acres de terre. De 15 000 à 20 000 arbres y sont plantés tous les ans. Depuis cinq ans, la totalité de ces nouvelles plantations sont de la Honeycrisp.

Ça a beaucoup aidé l'industrie et permis à du monde de faire des investissements , se réjouit Samuel Bourgeois.

Ouvrir en mode plein écran La moitié du verger de Samuel Bourgeois à Memramcook est de la Honeycrisp. Photo : Radio-Canada

Il affirme que ce sont les clients qui la demandent en grand nombre.

C’est le client qui la veut. Ce n’est pas nous autres qui poussons la pomme aux clients , avance Samuel Bourgeois.

Une forte demande, pas suffisamment d'offre

Quatre-vingt-dix pour cent du volume de cette variété est exporté ailleurs au Canada ou aux États-Unis. La demande pour ce produit dépasse largement l'offre.

Au verger Belliveau, des journées sont parfois occupées. Au moins 1500 personnes y défilent quotidiennement.

La demande est là et on ne peut pas la satisfaire encore. C'est un beau problème à avoir , dit Samuel Bourgeois.

Selon l'Association des producteurs de pommes du Nouveau-Brunswick, la Honeycrisp se distingue par son goût sucré, sa fermeté et son acidité, en plus de bien retenir sa pigmentation et d'avoir une durée de vie relativement longue.

D'après un reportage de Nicolas Steinbach