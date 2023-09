Les étudiants de l’UQAR en grève

Les étudiants de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) entament une grève de quatre jours pour le climat.

Une cinquantaine d'entre eux ont érigé une ligne de piquetage à l'entrée de l'université, lundi matin.

Ils ont manifesté contre certaines décisions de l' UQAR , notamment celle de détruire un espace vert pour faire place au futur pavillon de médecine vétérinaire.

Ils réclament que l'administration ait des méthodes plus écoresponsables et soit plus transparente dans les choix qu'elle fait pour l'avenir de l'université.

Ils participent ainsi à la Semaine de la rage climatique, qui se déroule du 25 au 29 septembre un peu partout dans la province, notamment à Montréal et Sherbrooke.

Ouvrir en mode plein écran Les étudiants réclament des actions concrètes de l'UQAR pour faire face aux changements climatiques. Photo : Radio-Canada / Michel-Félix Tremblay

L' UQAR a annoncé vers 8 heures que les cours prévus au campus de Rimouski étaient suspendus pour la journée de lundi, en échange de la levée des lignes de piquetage.

Des manifestations semblables risquent cependant de se tenir tous les jours jusqu'à jeudi.

Réunis en assemblée générale extraordinaire le 13 septembre, une centaine de membres de l'Association générale étudiante du campus de Rimouski de l'UQAR (AGECAR) s'étaient prononcés en faveur de cette grève, qui se déroulera jusqu'au jeudi 28 septembre inclusivement.