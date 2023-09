Les députés provinciaux ontariens sont de retour à Queen's Park aujourd’hui après la pause estivale durant laquelle les progressistes-conservateurs ont été critiqués pendant des semaines en raison du dossier de la ceinture de verdure.

Le premier ministre Doug Ford a annoncé la semaine dernière qu’il reviendrait sur sa décision de retirer des terrains de la zone protégée du Grand Toronto pour y construire des logements. La décision de sabrer la ceinture suscite un tollé depuis presqu’un an.

Le chef conservateur doit maintenant commencer le processus de réintégration des 15 terres dans la région protégée, tout en continuant sa mission de construire 1,5 million de logements d’ici 2031 avec un conseil des ministres remanié.

L’ex-ministre des Affaires municipales et du Logement Steve Clark a démissionné de son poste au début du mois. Kaleed Rasheed a quant à lui quitté le caucus progressiste-conservateur et son poste de ministre des Services au public et aux entreprises la semaine dernière. Les deux départs sont liés à la controverse de la ceinture de verdure.

L’ancien ministre du Travail Monte McNaughton a annoncé pour sa part son départ de la vie politique vendredi.

Les partis d’opposition jugent toutefois que des questions au sujet du retrait des terres demeurent sans réponse.