Le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie se fera voir et entendre lundi matin

Vers 7 h, le Syndicat de l'enseignement de l'Estrie tiendra une opération près de l'école Champlain, sur la rue Galt Ouest, pour dénoncer ce qu'il qualifie de lenteur du gouvernement dans les négociations pour le renouvellement de la convention collective. Celle-ci est échue depuis le 31 mars.

L'organisation syndicale réclame l'ajout de 225 classes spécialisées au Québec, dont une dizaine en Estrie, ce qui permettrait à plus de 100 enfants de la région de bénéficier de services appropriés. Pour sa part, le Syndicat du personnel technique et administratif du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke ( CSSRS ) doit installer des drapeaux jaunes avec la mention On est là sur la rue King Ouest, dans le secteur de la côte au centre-ville.

Affirmant que ses membres se sentent dévalorisés et que la rétention du personnel est un enjeu, le syndicat dénonce l'offre salariale du gouvernement de 9 % sur cinq ans.

Plus de détails à venir...