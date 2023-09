Des résidents de Moncton pris dans l’étau des tensions diplomatiques canado-indiennes

Nagaraj Hariharasuthan aurait voulu être aux côtés de ses parents pour les soutenir après la mort de son frère. Mais comme plusieurs autres ressortissants indiens qui habitent au Canada, il est pris dans l’étau de la crise diplomatique entre l’Inde et le Canada.

La semaine dernière, l’Inde a suspendu le traitement des visas des citoyens canadiens dans la foulée des accusations du premier ministre Justin Trudeau envers le gouvernement de Narendra Modi.

Le Canada accuse l’Inde d’avoir assassiné un leader sikh en Colombie-Britannique.

J’ai beaucoup de difficulté avec tout cela. Je veux aller chez moi et visiter mes parents, mais je n’ai pas d’options à moins qu’on ouvre de nouveau [le traitement des visas] , déplore Nagaraj Hariharasuthan.

Il surveille de près l’actualité, dans l’espoir que la situation se stabilise, mais il se sent frustré.

Quand mes parents ont besoin de moi, je ne suis pas capable d’être là. Alors je suis inquiet et fâché , dit-il.

Un situation stressante

Un autre citoyen, Ketan Raval, s’est rendu à Ottawa pour tenter d’obtenir de l’aide avec sa demande.

Celui qui a récemment obtenu sa résidence veut se rendre chez ses parents à Gujarat. Ceux-ci doivent revenir avec lui au Canada, mais les deux octogénaires ne peuvent voyager seuls.

Il espère maintenant obtenir une exemption d’urgence.

C’est une situation stressante , dit le résident de Moncton.

Il croit que même des Indiens de la diaspora qui possèdent un visa vont repenser à leurs plans de voyage en raison de la situation entre les deux pays.

Saumitra Mujumdar a aussi reçu sa citoyenneté récemment et espérait rejoindre sa famille en novembre pour célébrer la Divali, l’un des plus importants festivals en Inde.

Il affirme avoir manqué l’occasion l’an dernier et regrette qu’il ne puisse pas voyager cette année non plus.

Selon Immigration et Citoyenneté Canada, environ 80 000 touristes canadiens ont voyagé en Inde en 2021.

