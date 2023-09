L’Amundsen atteint des latitudes inédites dans l’Arctique

Le brise-glace de recherche NGCC Amundsen vient d'atteindre des latitudes nordiques inédites, permettant à son équipage de mener des travaux de recherche d'une importance capitale dans les eaux du détroit de Nares, endroit peu exploré par les scientifiques canadiens et considéré comme « un dernier refuge » pour la faune arctique.

L'exploit est d'envergure. Jamais depuis la création d'Amundsen Science, en 2003, le navire n'avait atteint le 82e parallèle Nord, aux portes de l'océan Arctique.

Le tout a été réalisé dans le cadre de la mission de recherche estivale du brise-glace, dédié à la science en été grâce à un parternariat avec la Garde côtière canadienne.

Précieuses données

Fruit d'un travail de collaboration d'un consortium de 14 institutions universitaires et gouvernementales du Canada, du Danemark et de la Norvège, la collecte de données s'annonce maintenant prometteuse.

Ces opérations ont permis la collecte d'un ensemble unique d'échantillons et de données à l'endroit le plus au nord jamais échantillonné par le NGCC Amundsen , rapporte Amundsen Science dans une déclaration tranmise à Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Les scientifiques ont placé des instruments de mesure un peu partout sur leur passage dans le détroit de Nares afin de récolter des données sur cet écosystème unique au Canada. Photo : Autre banques d'images / Université Laval

La quarantaine de scientifiques à bord, avec l'aide de l'équipage de la Garde côtière, a déployé des instruments de mesures un peu partout sur son passage, du sud de l'île d'Ellesmere jusqu'à la mer de Lincoln, au nord, en plus de déployer 23 stations d'échantillonnage.

Le navire a pu cartographier les fonds marins de plusieurs secteurs. Des glaciologues ont quant à eux déployé des balises sur les glaciers et les icebergs afin de mieux comprendre comment la dynamique de la glace continentale influe sur les écosystèmes marins .

Certains instruments vont demeurer dans les eaux arctiques pour la prochaine année et devront être récupérés lors d'une prochaine mission de recherche prévue par Amundsen Science.

Ouvrir en mode plein écran Le NGCC Amundsen s'est rendu aux confins du détroit de Nares, aux portes de l'océan Arctique. Photo : Autre banques d'images / Université Laval

Endroit unique

Le détroit de Nares est un passage marin situé entre l'île d'Ellesmere et le Groenland. Selon Amundsen Science, il joue un rôle important dans le système climatique régional et la productivité biologique de l'Arctique.

Le NGCC Amundsen s'est notamment rendu jusqu'au passage Robeson, dernier chenal du détroit de Nares avant de se retrouver dans la mer de Lincoln, puis dans l'océan Arctique.

L'endroit, unique au Canada, constitue une zone d'étude cruciale aux yeux de Maxime Geoffroy, professeur à l'Institut maritime de l'Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador. C'est un des derniers endroits qui est typiquement arctique , dit-il, en entrevue depuis brise-glace, dont les travaux sont toujours en cours dans les latitudes polaires.

Ouvrir en mode plein écran Des animaux iconiques de l'Arctique, comme les ours polaires, dépendent de la glace marine pour survivre. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Sepp Friedhuber

Grâce à la glace de mer dite pluriannuelle, à savoir qui subsiste même en été, le détroit constitue un refuge important pour la faune arctique, souligne-t-il. Il y a une concentration d'animaux charismatiques comme les morses, les baleines, les ours polaires.

En hiver, la glace consolidée dans les secteurs étroits du détroit de Nares sert de barrière temporaire à la glace pluriannuelle dérivant de l'océan Arctique, contribuant ainsi à maintenir la glace de mer la plus ancienne et la plus épaisse de l'Arctique.

Dans un contexte de changements climatiques et du réchauffement de la planète, l'étude du détroit de Nares et de ses glaces sera capital selon Audrey Limoges, professeure au Département des Sciences de la Terre à l'Université du Nouveau-Brunswick.

Les épaisses glaces, dit-elle, ont une influence sur le système hydrologique et océanographique ainsi que sur le climat. Si la glace devait fondre ou se retirer, des impacts sur le système climatique pourraient être anticipés. C'est une zone très importante , dit-elle.

Rien depuis 1800

En plus de silonner le détroit de Nares, la mission a permis aux équipes de recherche de caractériser le fjord Archer, dont les derniers relevés dataient des années 1800 selon Maxime Geoffroy.

Ce vaste fjord se trouve au coeur de l'aire marine protégée Tuvaijuittuq, créée par le gouvernement fédéral en 2019.

Relativement nouvelle, et bien que connue pour sa biodiversité, peu de données ont été produites sur la superficie de cette immense aire protégée de plus de 319 000 km2.

En raison de leur position géographique et des conditions difficiles, le détroit de Nares et la mer de Lincoln sont difficiles d'accès, et seules de rares initiatives scientifiques ont tenté d’étudier leurs écosystèmes marins , explique Amundsen Science.

Pour sa part, Maxime Geoffroy relève que le Canada a pris du retard et les travaux en cours permettront de combler certaines absences dans l'exploration arctique. On est à la traîne par rapport au Groenland, qui [ont] bien documenté leur région , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Les équipes à bord du NGCC Amundsen ont pu explorer le fjord Archer. Photo : Autre banques d'images / Université Laval