Le monde de la construction réticent aux réformes voulues par Québec

Québec entend légiférer cet automne pour plus de flexibilité dans le secteur de la construction, mais cela risque de ne pas passer comme une lettre à la poste. Si la démarche réjouit un regroupement d’entrepreneurs, elle inquiète des syndicats.

Pour nous, le discours de la CAQ et du premier ministre est le même que celui de la partie patronale , explique Éric Boisjoly directeur général de l’Alliance pour la construction FTQ -Construction.

Est-ce que le gouvernement peut se responsabiliser, commencer par planifier les travaux correctement au lieu de garrocher la pression à tout le monde?

Le premier ministre, François Legault, a demandé à son ministre du Travail de négocier avec les syndicats, mais on semble avoir déjà fixé la fin du mois d’octobre comme échéance pour déposer le texte de la réforme.

Plus tôt dimanche, en entrevue aux Coulisses du pouvoir, François Legault a une nouvelle fois plaidé pour plus de flexibilité et des travailleurs plus polyvalents.

Si on était capables avec la CCQ d'aller chercher plus de souplesse, on pense qu'on pourrait faire un gain d'efficacité de près de 10 %, donc ça veut dire 10 %, indirectement, plus de travailleurs.

C’est l’équivalent d’un milliard de dollars d’économie ou en termes concrets, ce serait 26 écoles primaires qu’on pourrait construire de plus annuellement , en rajoute Guillaume Houle de l’Association de la construction du Québec.

Selon ce regroupement d’entrepreneurs, il existe au Québec 26 qualifications professionnelles pour différents métiers de la construction, alors qu’il n'y en a que sept en Ontario.

Par exemple, un carreleur qui serait venu sur un chantier de construction qui aurait déjà fait son travail et qui devrait repartir pour aller sur un autre chantier. Et bien s’il y a lieu d'avoir des corrections de travaux qui sont effectuées ou s'il y a eu des bris par exemple. Par la suite, on doit attendre que ce même carreleur qui est peut-être à l'autre bout de la région revienne faire les travaux plutôt que d’utiliser la main-d'œuvre disponible sur les chantiers , précise M. Houle.

La réforme voulue par le ministre Boulet prévoit notamment faciliter la reconnaissance des acquis et des compétences des travailleurs qui ne sont pas actuellement dans l'industrie de la construction.

Dès 2021, les deux plus grandes organisations syndicales de la construction ont exprimé leurs craintes quant à la dévalorisation de la formation professionnelle et la diplomation – la voie privilégiée pour entrer dans l'industrie.

En plus du décloisonnement des métiers, le ministre Boulet voit sa réforme sous l'angle de travailleurs plus polyvalents, qui pourront effectuer des tâches actuellement dévolues à d'autres métiers que le leur. Il y voit également une façon de réduire les délais dans les chantiers de construction.

Tout comme chez l’Alliance pour la construction FTQ -Construction, le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International) a déjà exprimé des préoccupations face à cette réforme.

Il se dit toutefois prêt à travailler sur la question de la polyvalence avec le gouvernement, la CCQ et les associations patronales.

