Depuis la fin des années 1970, l’univers de l’auteur Claude Meunier est peuplé d’une myriade de personnages électrisants et névrosés. En plongeant dans l’absurde, l’artiste a mené l’humour québécois dans une direction jusqu’alors inexplorée. Dans la foulée du retour de La petite vie à Radio-Canada cet automne, incursion en archives dans le monde de Claude Meunier.

De son propre aveu, Claude Meunier a toujours aimé faire rire.

J’étais très moqueur. J’étais le genre de gars avec qui on partirait en voyage, mais que l’on n’élirait jamais président de la classe.

C’est durant ses sérieuses années universitaires en droit puis en criminologie que Claude Meunier se découvre une passion pour l’écriture humoristique.

Il puise ses influences chez plusieurs artistes britanniques, en particulier le groupe humoristique les Monty Python.

En 1973, Claude Meunier rencontre Jacques Grisé avec qui il fonde le groupe humoristique Les Frères Brothers. En 1975, les deux acolytes deviennent Paul et Paul, un groupe auquel se joint le comédien Serge Thériault.

1:10 Extrait du numéro « Monsieur Saguenay » du trio Paul et Paul. Jacques Grisé et Claude Meunier sur scène et en entrevue. Journaliste : Pierre Nadeau

Dans cet extrait d’archives tiré de l’émission L’observateur du 20 novembre 1980, on peut voir Jacques Grisé et Claude Meunier de Paul et Paul dans le sketch Monsieur Saguenay.

Claude Meunier décrit ensuite son type d’humour. Un style qui se situe loin des monologues et sketchs plus engagés et politiques que nous avaient offerts Yvon Deschamps et Les Cyniques dans les années 1960 et 1970.

L’auteur explique que ses personnages sont très définis, ce sont des personnages qui pourraient se retrouver dans des pièces de théâtre .

Les personnages, ils existent dans la vie de tous les jours, ce sont des stéréotypes, en fait. Je regarde les gens et je vois beaucoup les travers du monde.

Claude Meunier définit l’humour de Paul et Paul comme absurde sans être méchant. Le trio se produira de 1976 à 1981.

Le duo Ding et Dong est issu d’un numéro du spectacle de Paul et Paul où Meunier et Thériault sont des maîtres de cérémonie vêtus de peaux de vache.

Ouvrir en mode plein écran Ding (Serge Thériault) et Dong (Claude Meunier), Les lundis des Ha Ha! 31 octobre 1983 Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Karsenty

Ouvrir en mode plein écran Claude Meunier du groupe Paul et Paul interprétant un numéro à la contrebasse mars 1980. Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Karsenty

Ouvrir en mode plein écran Claude Meunier et Jacques Grisé du groupe Paul et Paul, Dimanshowsoir, 23 février 1977. Photo : Radio-Canada Album photo: Claude Meunier

Le nom Ding et Dong provient quant à lui d’une annonce faite au Club soda pour présenter les Lundis des Ha Ha!. Sur l’invitation, on pouvait lire Avec vos deux cloches favorites.

Ding, personnifié par Serge Thériault, et Dong, incarné par Claude Meunier, seront plus que le duo mythique des années 1980.

Avec les Lundis des Ha Ha! du Club soda institués en 1983, « ils propulsent dans le circuit de l’humour des noms comme Pierre Verville, Daniel Lemire, Michel Barrette, Louise Richer et Normand Brathwaite, créant à travers la province une vague encore jamais vue qui conduit à la création du Festival Juste pour Rire ».

12:25 Entrevue avec le comédien et auteur Claude Meunier entrecoupé d’archives. Journaliste Mario Masson.

Le 26 octobre 1988, le journaliste Mario Masson présente un portrait de Claude Meunier à l’émission Actuel.

Dans le reportage, Ding et Dong sont en coulisses. Questionné sur son complice, Serge Thériault affirme que Claude Meunier possède une spontanéité et une capacité d’émerveillement très rare.

C’est un polisseur de travail, c’est un gars perfectionniste et on se rejoint là-dessus, on travaille comme des fous et on aime ça.

Les personnages créés pour les sketchs de Paul et Paul, Ding et Dong ou encore ceux des publicités Pepsi, pour qui l’humoriste a été porte-parole durant une dizaine d’années, sont souvent des individus complètement survoltés.

Dong, c’est Claude Meunier à la puissance X : le côté anxieux, le côté speed, le côté nerveux, énergique, le côté punch. Ce sont tous des côtés de moi qui sortent à travers Dong.

Dans certaines pièces de théâtre devenues des classiques du théâtre québécois, les personnages vont beaucoup plus loin. Claude Meunier écrit, en collaboration avec l’auteur Louis Saïa, Appelez-moi Stéphane (1982), Les Voisins (1980) et Broue (1979).

La quotidienneté et le côté formel des gens inspirent Claude Meunier pour créer des personnages.

Publicité

Par exemple, dans Les voisins, le côté matérialiste de la vie est poussé à outrance. Les gens compensent leur vide émotif en développant de véritables névroses et en fixant leur attachement sur des objets : une haie, de la mayonnaise ou encore une voiture. La même folie touchera plus tard Pôpa dans La petite vie avec ses vidanges.

C'est d'ailleurs dans un numéro du duo Ding et Dong, lors des Lundis des Ha Ha!, que naîtront les personnages de ce qui allait devenir La petite vie.

Dans le reportage de 1988, le comédien Marc Messier, qui a joué plusieurs personnages créés par Claude Meunier, explique bien leur fondement.

Le comédien, qui porte un soin maladif à sa haie de cèdres dans Les voisins, les qualifie plutôt de sensibles.

Ce ne sont pas des cons, ce sont des gens qui sont intelligents comme tout le monde. Le problème, c’est qu’ils ont de la difficulté à exprimer ce qu’ils ressentent intérieurement. Quand t’es pogné comme ça, comme on l’est tous dans certaines situations de la vie, tu dis soit des lieux communs ou tu dis des niaiseries. C’est de là que vient cette absurdité-là.

En entrevue avec Gaston L’Heureux à l’émission Millefeuille le 13 décembre 1992, Claude Meunier aborde les différentes formes d’écriture qu’il pratique et sa façon de travailler.

3:46 L’animateur Gaston L’Heureux s’entretient avec l’auteur et comédien Claude Meunier. Il est question de l’écriture de ses publicités, pièces de théâtre et spectacles d’humour.

L’auteur mentionne aimer travailler en équipe pour pouvoir mesurer la rétroaction.

L’humour a besoin du rire, quand je travaille en équipe, j’ai toujours un feedback, toujours une réponse.

Tout est planifié et Claude Meunier travaille selon une structure bien définie. Il y a toujours une progression, toujours une ligne dramatique dans un sketch. Il faut que le personnage parte de là et arrive là. Lorsque les gens ont l'impression que le tout est improvisé, c’est un compliment, cela signifie que le numéro est réussi.

J’adore écrire, j’aime ça, c’est effrayant , lance spontanément Claude Meunier à la fin de l’entrevue. C'est probablement pour cette raison que ses blagues sont effrayantes .

Les nouveaux épisodes de La petite vie seront disponibles sur ICI TOU.TV Extra à partir du 3 octobre 2023.