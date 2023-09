La Société francophone de Maillardville souligne cette année son 40e anniversaire. Pour marquer le coup, les francophones et les francophiles du Grand Vancouver étaient invités à se rassembler dans les locaux de la Société, à Coquitlam.

Depuis sa création en 1983, la Société a toujours le même objectif : offrir des services et des activités en français aux francophones et aux francophiles du Grand Vancouver.

Le fondateur de la Société, Jean Riou, se rappelle une période d'effervescence dans la francophonie : plusieurs organisations francophones démarraient pour répondre aux besoins de la communauté de la région.

Ouvrir en mode plein écran Le Festival du Bois de Maillardville au parc Mackin à Coquitlam est devenu un des événements incontournables de la Société au fil des ans. Photo : Offert par la Société Francophone de Maillardville/Gaëtan Nerincx

Il y en avait déjà d’autres, mais elles avaient besoin de s’organiser, ce n’était pas suffisant , se souvient Jean Riou, présent pour l'occasion. C’était pour donner aux francophones de Maillardville une Société sur laquelle ils pouvaient compter pour des activités.

Il cite en exemple le Festival du bois de Maillardville, qui a été créé six ans après le lancement de la Société francophone de Maillardville.

De nouveaux défis à relever pour la francophonie de la province

Après quatre décennies, il reste encore beaucoup à faire , constate Jean Riou.

Selon lui, il faudrait investir davantage dans les écoles francophones de la province. Le conseil scolaire n’a pas assez d’argent, on perd de petits francophones qui pourraient faire partie de la communauté , déplore-t-il.

Benoît Brisson, vice-président de la Société francophone de Maillardville, constate qu’il y a une croissance des besoins en services francophones.

On a quand même une certaine recrudescence d’inscriptions au niveau des cours de français qui sont offerts aux gens en général. Chez les enfants on a aussi une forte augmentation des demandes pour les camps de jour , décrit-il.

Geneviève Kyle-Lefebvre, trésorière du Conseil d'administration de la Société francophone de Maillardville, entrevoit d’autres défis pour la communauté. On a vraiment besoin d’un nouveau centre pour servir mieux nos membres. On a besoin de plus d'espace , déclare-t-elle. C’est la mission qu’on se donne cette année.

La ruée vers l’ouest des francophones

Fondée en 1909 pour combler les besoins de main-d'œuvre dans l'industrie du bois, Maillardville est vite devenue la plus grande communauté francophone de la côte ouest.

Les francophones principalement québécois qui étaient arrivés pour travailler dans une scierie, la plus grande au Canada, voulaient garder leur culture et leur vision, raconte Geneviève Kyle-Lefebvre. On se bat aujourd’hui pour avoir un monde en français et c’était déjà le cas dans le temps.

Dans les années 60, un important bond démographique a toutefois été accompagné d’une anglicisation marquée du village, qui fait aujourd'hui partie de Coquitlam.

Selon le recensement de 2021 de Statistique Canada, plus de 326 000 personnes parlent le français en Colombie-Britannique et plus de la moitié d'entre elles vivent dans le Grand Vancouver. Plus du quart de ces locuteurs sont nés à l’étranger.

Avec les informations de Jennifer Magher