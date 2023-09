Des records battus à la course Cameco en faveur de la santé mentale à Saskatoon

Plus de 6000 coureurs se sont ralliés derrière la même cause, en amassant des fonds pour la santé mentale lors de la 5e édition de la Cameco Step Up for Mental Health Run dimanche à Saskatoon.

Cameco, l’entreprise derrière l’événement, a prévu trois parcours aux participants : 5, 10 ou 21,1 km. Au total, 5000 personnes ont foulé les parcours des courses et plus de 1000 autres ont décidé de se joindre à l’événement en virtuel.

C’est sous une température clémente que les athlètes ont pu profiter des encouragements de la foule. Des stations de musique multiculturelle étaient également disposées sur le parcours.

Ouvrir en mode plein écran Des groupes de musiciens de différentes cultures jouaient pour encourager les athlètes. Photo : Pier-Olivier Nadeau

Une participation record a été établie, et le montant d’argent récolté a dépassé les éditions précédentes.

En tout, plus de 600 000 $ seront remis à plusieurs organismes qui agissent dans le domaine de la santé mentale.

On sait que c’est un problème partout la santé mentale. Toutes nos familles, tous nos employés, partout où l’on va, il y a des problèmes de santé mentale , mentionne le président-directeur général de Cameco, Tim Gitzel.

Ouvrir en mode plein écran Le président-directeur général de Cameco, Tim Gitzel, espère faire la différence avec l'argent récolté Photo : Pier-Olivier Nadeau

L’homme sait que cela ne sera pas suffisant pour aider tout le monde, mais il tenait à contribuer à la cause.

On va essayer d’en faire un petit peu pour aider ces gens.

Des coureurs venant de toute la province ont participé à la course. L’événement a aussi dépassé les frontières saskatchewanaises, raconte Tim Gitzel qui explique avoir rencontré des participants d’autres provinces.