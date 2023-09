Un souper d’automne à la paroisse St-Jean-Baptiste de Regina porté par des bénévoles

La paroisse St-Jean-Baptiste de Regina a rassemblé des membres de la communauté dimanche pour son souper d'automne annuel, grâce au travail de nombreux bénévoles.

Selon Robert Therrien, coordonnateur et chef-cuisinier dans le cadre de cet événement, de 150 à 175 personnes participent au souper.

Ouvrir en mode plein écran Robert Therrien estime qu’environ trente-cinq bénévoles ont mis la main a la pâte pendant environ une semaine pour préparer l'événement. Photo : Radio-Canada / Coralie Hodgson

Il explique que le souper paroissial annuel est l’occasion de récolter des fonds pour la paroisse, mais aussi une opportunité de se retrouver en communauté.

C'est aussi un rassemblement pour la paroisse, pour la communauté, de venir partager autour d’un repas , souligne-t-il.

Robert Therrien tient à souligner l'implication des quelque trente-cinq bénévoles qui s'activent depuis environ une semaine pour préparer l'événement, par exemple en cuisinant les dindes et les tartes.

Une implication qu'il juge cruciale pour le succès de l’événement.

C’est une occasion pour les bénévoles de rencontrer d'autres gens de la communauté, mais aussi de partager et de donner de soi. C’est un peu le but de l’église aussi, de la paroisse, de partager avec ceux qui sont moins fortunés, et de bâtir un esprit de communauté , ajoute Robert Therrien.

Une de ces bénévoles, Monique Marchildon, a cuisiné des tartes pour l'événement, et s’occupe du service des desserts.

Membre de la paroisse depuis une quarantaine d'années, elle observe que moins de personnes assistent aux soupers d'automne, surtout depuis la pandémie.

Elle ajoute qu'il est important pour elle de s’impliquer dans cette paroisse qui lui permet de pratiquer sa foi en français