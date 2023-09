Des Anticostiens mettent le cap vers l’autonomie alimentaire

Si la chasse demeure une fidèle alliée de l’autonomie alimentaire sur l'île d’Anticosti, des producteurs se retroussent les manches pour offrir des fruits de la terre et de la mer aux insulaires.

Dans l’estran de l’Anse-aux-Fraises, à quelques jetées de Port-Menier, des cages d’huîtres émergent de la surface lorsque la marée se retire.

Pourtant, les eaux du golfe du Saint-Laurent sont trop froides pour que les mollusques s’y reproduisent.

T’as-tu déjà vu des huîtres blanches de même? souffle John Pineault, en ouvrant une coquille d’une main leste.

L’ancien maire de L’Île-d’Anticosti s’est lancé, il y a près de cinq ans avec sa femme, dans la production d’huîtres. Cette année, John Pineault a fait venir du Nouveau-Brunswick quelque 20 000 spécimens pour les imprégner de la saveur du Saint-Laurent à sa ferme Manowin.

Les Européens aiment beaucoup nos huîtres, parce qu'ils sont habitués à une huître plus salée , explique le mariculteur. A contrario, la salinité des estuaires des provinces maritimes est plus faible, ajoute-t-il

Les huîtres baignent ainsi pendant six semaines sur les côtes d’Anticosti, filtrant des dizaines de milliers de litres d’eau pour se nourrir de phytoplancton.

La demande pour les huîtres excède de loin ce qu'on produit actuellement. Toutes les semaines, on a des demandes de personnes ou d'épiciers spécialisés à Montréal et à Québec , souligne John Pineault.

Il aimerait d’ailleurs faire passer sa production à 55 000 huîtres par année, ce qui demeurerait, somme toute, une culture modeste. Si on veut que les gens aient accès à des produits, il faut en produire un peu, t’sé , lance l’ostréiculteur.

C’est un pas vers l’autonomie alimentaire, mais la production d'huîtres de Manowin reste modeste.

Des projets sur terre comme sur mer

Sur terre, des projets sont également en cours pour accroître la production alimentaire de l’île.

Éric Perreault possède une serre dont il partage les fruits avec les résidents de Port-Menier.

À l'origine, c'était pour nous nourrir, nous. On s'est rendu compte que, si on produisait trois fois par année, on peut produire pour une partie du village , explique celui qui se présente d’abord et avant tout comme un père de famille.

Les rangs de son potager sont garnis d’aubergines, de melons, de bettes à carde et d’autres fruits et légumes. C'est sûr qu'on est dans la partie de la saison où il y a une surabondance [des récoltes]. On mange des tomates à n'en plus finir et on fait une petite tournée du village , précise Éric Pineault.

Près de chez lui, un projet de coopérative se prépare et il espère y prêter main forte.

L’histoire de la ferme d’à côté, c’est qu’il y avait un vieux curé, un genre d'ermite, et il est décédé. Sa volonté était que la ferme soit donnée , raconte Éric Pineault.

Aujourd’hui, c’est la Coopérative de consommation de l’île d’Anticosti (CCIA) qui porte le projet.

De fil en aiguille, on s’est rendu compte qu’on était peut-être le bon joueur. On a une structure, on a des tablettes , souligne le directeur général de la coop alimentaire, Alexandre Dieumegarde.

Pour l’instant, tout arrive par bateau à la seule épicerie de Port-Menier, ce qui fait gonfler les prix du panier.

Est-ce qu’on va vers l’autonomie alimentaire? Je pense que ce serait utopique sur une île… mais est-ce que ça va aider? C’est certain que oui.

L’épicier se réjouit de voir fleurir des initiatives agricoles sur Anticosti, alors que tout est à faire . Il n’y a pas de pesticide, il n’y a pas de surconsommation. Ça peut être un beau laboratoire pour expérimenter , souligne-t-il.

La rentabilité de l’entreprise demeure toutefois une préoccupation majeure. Il faut juste s'assurer que ça ne devient pas une épine dans le pied et que les essais qu'on fait nous coûtent de l'argent , tempère Alexandre Dieumegarde.

N’en demeure pas moins qu'à travers chaque projet, les Anticostiens solidifient les bases d'une production alimentaire locale. Ce n’est pas le temps qui les effraie, eux qui ont soutenu, pendant une décennie, la candidature d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Entre-temps, la ferme ostréicole de John Pineault et de sa femme attire les gourmands de l'île comme d’ailleurs au Québec. On est tous pareils, hein! Quand on va dans un endroit nouveau, on veut goûter aux produits du terroir, t’sé.

D’après le reportage de Renaud Chicoine-McKenzie