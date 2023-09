Une traditionnelle vente de garage s’étalant sur plus de 110 kilomètres a une fois de plus fait courir les foules, en fin de semaine à l’Île-du-Prince-Édouard.

Il était 10 heures dimanche matin et Bailey Carlile découvrait avec ahurissement une foule de trésors.

Ça n’a pas de bon sens , s’est-elle exclamée. Je ne sais même pas comment les gens font pour avoir autant de choses.

Ouvrir en mode plein écran Bailey Carlile découvrait dimanche l'ampleur de cette vente de garage. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Elle disait s’amuser beaucoup et espérait que les articles les plus intéressants n’avaient pas tous trouvé preneur la journée d’avant.

Comme son nom l’indique, la traditionnelle 70 Mile Coastal Yard Sale s’étend une distance de 70 milles, ou 112 kilomètres environ.

Elle attire typiquement 40 000 personnes dans le sud-est de l’île.

Ouvrir en mode plein écran Tom Fitzgerald, du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, dit avoir fait des affaires d'or en fin de semaine à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

John Rousseau, un des organisateurs, a expliqué que le tout a pris naissance dans les années 1990.

Un résident a ramené l’idée d’un voyage aux États-Unis, où il avait observé une vente de garage du même type.

Samedi et dimanche, il s’agissait de la 24e édition.

Entre Stratford et Cardigan, en passant par Murray Harbour ou encore Wood Islands, on pouvait croiser plus de 150 vendeurs.

Ouvrir en mode plein écran Sukriti Chopra tenait un kiosque en fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Sukriti Chopra, l’une de celles qui tenaient justement un kiosque, mentionne que l’ambiance unique est une des grandes raisons du succès de l’événement.

Ce n’est pas juste vendre des affaires, c’est toute l’idée de communauté , dit-elle.

La popularité de cette vente de garage attire des commerçants au-delà des frontières de la province. Tim Fitzgerald est venu du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, pour écouler sa marchandise.

Ça vaut absolument la peine. On a fait de bonnes affaires cette année et on a déjà hâte de revenir l’année prochaine avec de nouveaux articles , a-t-il dit.

D’après le reportage de Julien Lecacheur