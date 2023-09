Aide d’urgence : des entrepreneurs devront bientôt rembourser 40 000 $

Des entreprises de la région vivent des moments stressants, alors que la date du remboursement de certaines aides financières versées pendant la COVID-19 arrive à grands pas.

Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes devra notamment être remboursé en partie le 18 janvier 2024. La date initiale était le 31 décembre 2023, mais les entreprises ont finalement un sursis de deux semaines et demie pour effectuer le remboursement.

À L’Anse-Saint-Jean, des entrepreneurs trouvent que c'est nettement insuffisant. Ils voudraient que le gouvernement fédéral leur laisse davantage de flexibilité. C’est que le montant à rembourser est considérable pour plusieurs, soit 40 000 $. Les entrepreneurs avaient reçu 60 000 $ pour les aider pendant la pandémie.

Sortir 40 000 $ de liquidités dans les prochains mois, c'est presque chose impossible. Dans la région, cet été, avec le glissement de terrain, les feux de forêt, ça a été très long à démarrer. Normalement on a une belle saison , plaide la directrice générale de l’auberge Camp de base, Synthia Régelé.

La directrice générale de l'Auberge Camp de Base, Synthia Régelé.

De son côté, le directeur administratif de Saguenay Aventures, Simon-Olivier Côté, estime que le gouvernement devrait tenir compte du contexte particulier de chaque entrepreneur.

Parce qu'en plus, nous, on a eu un été difficile avec le parc national qui a fermé [en raison d’un important glissement de terrain], l'été a été moins reluisant un peu fait que oui, ça nous stresse un peu. Je pense qu'on devrait avoir un autre moratoire d'au moins un an ou deux, pas juste quelques semaines , avance-t-il.

Le directeur administratif Saguenay Aventures, Simon-Olivier Côté.

Entreprises sous pression

Selon l'associé et leader national en transfert d’entreprises chez Raymond Chabot Grant Thornton, Éric Dufour, l’échéancier ne peut pas être respecté par toutes les entreprises puisque plusieurs d'entre elles subissent déjà énormément de pression.

Moi, ce que j'aurais souhaité que nous fassions, c'est qu'il y ait une saine réflexion sur la situation et qu'on puisse réfléchir. Une solution partagée avec des entrepreneurs, avec les groupes de lobbies, pour qu'on ait le temps de réfléchir à une solution autour de laquelle on donne un peu plus de temps, parce que les entrepreneurs présentement sont sur-réglementés, ils vivent de la pression de toutes parts , pointe M. Dufour.

Pour sa part, le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, estime que le gouvernement fédéral aurait tout intérêt à être plus flexible.

Il ne faut pas échapper des entrepreneurs qui pourraient peut-être, dans les prochains mois, voir la lumière au bout du tunnel, être en mesure de rembourser ces prêts-là. Il ne faut pas échapper de ces entrepreneurs-là qui sont dans un passage à vide présentement à cause d'une situation économique qui est défavorable , soutient Mario Simard.

Les entreprises qui font une demande de refinancement à l'institution financière qui leur a fait le prêt auront quant à elles droit de faire le remboursement d’ici le 28 mars 2024.

D’après le reportage de Julien Boudreault-Gauthier