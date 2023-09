Une centaine de jeunes golfeurs s’affrontent à Sherbrooke

Le club de golf Milby de Sherbrooke était l'hôte d'un tournoi regroupant une centaine des meilleurs jeunes golfeurs du Canada.

Logan Riley est un Sherbrookois de 15 ans. Déjà à son âge, le golf fait partie de ses passe-temps.

J'aime jouer personnellement, parce que je veux battre mes amis, mais aussi j'aime jouer, parce que j'aime m'améliorer.

Lorsque Logan a frappé sa première balle à six ans, il était un des rares jeunes à être sur les verts. Près de 10 ans plus tard, le golfeur note une hausse d’intérêt pour ce sport chez les jeunes, encore plus depuis la pandémie.

Logan Riley, 15 ans, espère un jour gagner une partie de golf contre son père.

La preuve, près de 100 jeunes de moins de 18 ans ont pris part au tournoi NEXT GEN au club de golf Milby du 22 au 24 septembre.

C'est notamment le cas de Jonathan Matheau, 14 ans qui habite Québec. J'aime me retrouver en nature, de toujours pouvoir me pousser au maximum, puis essayer de performer surtout en tournoi , souligne-t-il.

Jouer tous les jours grâce à l'école

Selon les organisateurs du tournoi, l'option sport-étude est une bonne avenue pour attirer plus de jeunes dans les clubs.

Le matin, on va à l'école, puis l'après-midi on s'en va jouer au golf, puis on s'en va faire des pratiques puis un peu de champ de pratique aussi , décrit Zach Leclerc, un jeune de 14 ans qui habite Bellechasse.

Le directeur général du Club de golf Milby, Pierre Guay, croit que cette discipline sportive gagne à être connue chez les jeunes, de par ses nombreuses vertus pédagogiques.

Au niveau de la concentration, du respect d'autrui, d'encourager même son adversaire, le féliciter pour des beaux coups alors je trouve qu'il y a des belles valeurs qu'ils vont apprendre en jouant au golf.

Si les jeunes sont de plus en plus nombreux, les jeunes filles demeurent tout de même moins présentes dans le sport. Parmi les 95 jeunes à prendre part au tournoi, 17 sont des filles. Bien que la parité n'est pas encore atteinte, Mary Pearson, la mère d'une jeune golfeuse albertaine remarque qu'il y a beaucoup plus de joueuses qu'avant.

Je pense que c'est bien qu'elles puissent voir leurs consœurs, d'autres filles jouer, ainsi que des modèles. Elles se font des amies, beaucoup de connexions, ce qui est vraiment bien , souligne Mary Pearson.

À la fin de ce week-end de compétition, les jeunes joueurs filles et garçons repartent néanmoins dans leur ville d'origine apportant avec eux l'espoir d'offrir une relève à sport souvent associée à une génération vieillissante.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur