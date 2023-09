L’histoire économique de Matane racontée le long du fleuve

« Les premiers hommes d’affaires [...] Ils ont exploité les richesses, mais ils n’ont pas développé le territoire! C’est le cas de notre premier seigneur de Matane, Mathieu D’amour », raconte Louis Audet, président du conseil de la société d’histoire et de généalogie de Matane.

Faire connaître l'histoire économique de la région, c'est l'objectif du circuit historique de Matane.

Animée par Louis Audet, cette activité est l’occasion de voir les images de l’exposition photographique Histoire de promenade : commerces et industrie d'autrefois, installée depuis juin sur la promenade le long de la rivière Matane, mais cette fois, avec les explications d’un historien.

Le petit groupe de curieux, qui a bravé le vent froid d’automne, est d'ailleurs suspendu aux lèvres du conteur. Car M. Audet raconte avec passion les hauts et les bas de l’établissement des premiers entrepreneurs de la ville.

Le but, c’est de faire découvrir, autant aux Matanais de longue date qu’aux nouveaux Matanais, l’influence de la géographie sur le développement de Matane, de quelle façon l’axe mer-rivière a permis à Matane de se développer , précise M. Audet.

La connaissance d'un pays, ça commence d'abord par l'histoire et les origines , croit- il.

Ce circuit raconté est organisé conjointement avec le Service d’accueil des nouveaux arrivants de la Matanie (SANAM). Il est ouvert à tous.

Ces activités, elles sont là pour rencontrer de nouvelles personnes, pour découvrir. Nous, on essaye de favoriser la découverte de la culture québécoise, mais il y en a qui redécouvrent leur culture, qui redécouvrent l'histoire et on est vraiment là pour ça! , explique Elise Hallot, chargée d'activités interculturelles au SANAM.

Car ce n’est pas parce qu’on habite le territoire ou qu'on en est originaire, que l'on connaît bien son histoire.

Laurie Fernandez, technicienne en travaux pratique, habite à Matane depuis 2017.

J’ai appris qu’il s’est passé beaucoup de choses à Matane! dit-elle en riant. Il y a eu beaucoup de commerce. Je trouve ça vraiment très intéressant , ajoute la Française d’origine.

La montréalaise Julie Vaillancourt verra Matane, sa ville d’adoption depuis 7 ans, un peu différemment, désormais. L'histoire ça m'a toujours intéressée et c'est l'fun d'apprendre des nouvelles choses sur la ville où on demeure dit-elle. On dirait que ça donne encore plus de lustre à la ville!

L'exposition photographique Histoire de promenade : commerces et industrie d'autrefois a été présentée à l'occasion du 110e anniversaire de la Chambre de commerce de Matane en juin dernier.

Ces photos d'archives demeureront en place sur la promenade des Capitaines jusqu'au 31 octobre prochain.

Avec la collaboration de Marguerite Morin