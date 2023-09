L’automne arrive en force en Colombie-Britannique : Environnement Canada prévoit du vent, des nuages et de la pluie dans plusieurs régions. Cette première semaine de la saison devrait toutefois faire figure d'exception, puisque l'automne s'annonce particulièrement doux, notamment dans le secteur de la côte sud de la province.

De forts vents et des rafales particulièrement importantes sont attendus jusqu'à mardi matin, ces dernières pouvant aller jusqu'à 90 kilomètres par heure sur l'île de Vancouver et même 120 kilomètres par heure vers la côte centrale, selon Environnement Canada.

Ces vents sont associés à un fort système météorologique du Pacifique qui s’approche de la côte , précise Louis Kohanyi, météorologue chez Environnement Canada.

Un avertissement de pluie est aussi en vigueur dans la baie de Howe, dans les environs de Squamish. On y attend de 25 à 65 millimètres de pluie, avec des quantités importantes prévues dans le secteur de la localité de Port Mellon.

Ça pourrait occasionner une panne de courant et des branches qui se cassent en raison de cette forte tempête de vent , précise Louis Kohanyi. C'est la première tempête de l'automne.

Plus de 100 millimètres de pluie pourraient aussi tomber sur l’ouest de l’île de Vancouver dès mardi.

Un redoux à venir

Cette première semaine ne caractérisera toutefois pas le reste de l'automne, qui sera plus doux.

Si on regarde septembre, octobre et novembre, on s'attend, pendant cette période de trois mois, à des températures plus chaudes que la moyenne et à moins de précipitations , explique le météorologue Louis Kohanyi.

La pluie après des mois de sécheresse

Selon Gilles Wendling, hydrogéologue chez GW Solutions, il faudra surveiller l'impact de ces fortes précipitations sur le sol après plusieurs mois de sécheresse.

Il craint qu'en raison de la sécheresse du sol, l'eau ne parvienne pas à s'infiltrer et s'écoule en surface. Idéalement, pour une bonne infiltration, il faut que le sol soit déjà humide , dit-il. Si on a un sol sec, il est imperméable.

Malgré la pluie, la restriction d’eau de niveau 2 sur une échelle de 4 est encore en vigueur dans le Grand Vancouver et le restera jusqu’au 15 octobre au moins.

Du répit dans la lutte contre les incendies

Les équipes de BC Wildfire ont pu profiter des conditions plus fraîches pour lutter contre plusieurs feux de forêt, incluant le feu McDougall Creek près de West Kelowna, qui est maintenant considéré comme maîtrisé.

Moins de 400 feux de forêt sont toujours actifs dans la province, dont 146 d’entre eux qui sont considérés comme non maîtrisés et 147 qui sont circonscrits.