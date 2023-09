Le PC veut à nouveau assouplir des règles relatives au permis et au service d’alcool

Le Parti progressiste-conservateur du Manitoba, s'il est réélu le 3 octobre pour former le gouvernement, indique qu'il présentera à nouveau un projet de loi pour assouplir des règles encadrant le permis et le service d’alcool dans la province.

Le candidat dans la circonscription de Kirkfield Park, Kevin Klein, en a fait l'annonce avec le candidat de la circonscription Fort Garry, Rick Shone, devant un magasin Costco, dans le sud de la capitale manitobaine.

On veut donner plus de choix aux consommateurs. Plusieurs Manitobains nous ont dit qu'il y avait des inconvénients à l'offre actuelle , explique M. Klein. Imaginez aller à l'épicerie et mettre une caisse de bière dans votre panier ou du Crown Royal en achetant du Coca-cola!

Ouvrir en mode plein écran Kevin Klein tente de se faire réélire dans la circonscription Kirkfield Park sous la bannière du Parti progressiste-conservateur. Photo : Radio-Canada

M. Klein a lancé une flèche au chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) Wab Kinew dont le parti a bloqué les efforts de changement à tout bout de champ . En avril dernier, le NPD a bloqué un projet pilote qui aurait permis aux épiceries et aux dépanneurs de vendre de l'alcool.

Le parti d’opposition disait craindre la hausse des dépendances et des pertes financières s'il laisse le secteur privé gérer la vente d'alcool au Manitoba.

Kevin Klein précise que la Société manitobaine des alcools et des loterie demeurera le grossiste exclusif à la vente de boissons alcoolisées au Manitoba . Il ajoute que le parti se dit sensible à la question des dépendances, et ce sera discuté lors de l'élaboration de la politique.

Il précise que si son parti est porté au pouvoir, ce changement législatif serait proposé durant la première session législative. Peu importe la joute politique que joue le NPD , nous allons passer ce projet de loi pour les Manitobains.