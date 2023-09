Début de saison pour les Albatros du Collège Notre-Dame

Les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup commencent une nouvelle saison dans la ligue de hockey midget AAA.

Plus de 800 partisans ont assisté à leur première rencontre de la saison, à Rivière-du-Loup, samedi soir.

Les Albatros regroupent les meilleurs joueurs de moins de 18 ans de catégorie midget du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Les Albatros comptent sept joueurs de 15 ans et deux joueurs de 17 ans cette année.

Plusieurs joueurs en sont à leur première expérience dans cette ligue. Cette année, l'équipe compte sept joueurs de 15 ans et deux de 17 ans, calcule le nouvel entraîneur-chef de l’équipe, Michel Ouellet.

On va les aider à devenir de meilleurs joueurs de hockey et automatiquement, ça va rendre notre équipe meilleure au fil des semaines.

Où on a un peu plus de misère, c’est au niveau de la prise de décision avec la rondelle , remarque M. Ouellet concernant les difficultés de l’équipe. Des fois, on donne la rondelle à l’adversaire.

Les Albatros joueront une partie à La Pocatière le 1er octobre. Ils seront également en visite à Matane le 4 novembre.

Pour certains joueurs, il s’agit de la dernière étape avant de jouer au sein de la ligue de hockey junior majeure du Québec.

Les Albatros joueront une partie à La Pocatière le 1er octobre. Ils seront également en visite à Matane le 4 novembre.

Avec les informations de Patrick Bergeron