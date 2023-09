Tester les eaux usées pour éviter des surdoses aux opioïdes en Alberta

Le regroupement Advancing Canadian Water Asset (ACWA) teste les eaux usées de la ville de Calgary pour y surveiller la présence de drogues et de toxines afin de mieux réagir face à la crise des opioïdes.

Les données compilées par le regroupement, qui est un partenariat entre la Ville de Calgary et l’Université de Calgary, permettent de dresser un portrait précis de la consommation de drogue dans la ville.

Les eaux usées ne mentent pas. Nous avons la capacité de contribuer à la solution. C’est la raison pour laquelle nous faisons notre travail en ce moment.

Le dépistage des composants chimiques directement dans les eaux usées a pris son envol pendant la pandémie de Covid-19. Une petite équipe a développé une plateforme de surveillance des eaux usées pour collecter des données concernant l’épidémie.

Le projet, qui a commencé à Calgary, s’est rapidement étendu à la province, explique Mike Parkins, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de Calgary. Avec la collaboration de l’Université de l’Alberta, nous avons développé le programme le plus complet de dépistage des eaux usées au Canada. Nous surveillons plus de 80 % de la population en récupérant les eaux usées trois fois par semaine , affirme-t-il.

Échantillonnage complet et anonyme

L'avantage de cette technique est que les échantillons testés représentent toute la population, ce qui évite des biais dans les résultats.

L’équipe recherche la présence de 48 composants différents liés aux drogues illicites, explique Kayla Moffett, chimiste chez ACWA .

En plus de vérifier la présence de benzodiazépine, d'opioïde, de fentanyl et de cocaïne, l'équipe surveille la présence de substances souvent utilisées pour diluer les drogues comme le lévamisol et la xylazine.

Nous avons le potentiel de fournir des avertissements et de l’information aux travailleurs du système de santé, aux politiciens et finalement, aux consommateurs sur la nature changeante de l’offre de drogues.

Avec ces informations, les chercheurs peuvent extrapoler les tendances chez les consommateurs de drogues. Ils peuvent aussi surveiller l’apparition de nouvelles toxines dans les drogues et peuvent transmettre immédiatement ces informations aux différents acteurs qui interviennent dans les intoxications médicamenteuses.

Selon le Dr Parkins, les eaux usées sont une mine d'informations sur la population.

Le spécialiste des maladies infectieuses explique que, par exemple, lorsque son équipe détecte du lévamisol, un vermifuge toxique qui peut supprimer la moelle osseuse, elle partage l’information. Averti, le personnel soignant peut plus rapidement identifier la source du problème chez des patients qui se présentent avec des signes ou des symptômes inhabituels.

Cela permet aux hôpitaux de sauver du temps, mais aussi de l’argent. Normalement, les hôpitaux doivent enquêter sur ce genre de situation particulière pour comprendre la source de la contamination, résume le Dr Parkins.

Hausse du nombre de surdoses

Les données (Nouvelle fenêtre) publiées par le système de surveillance de la consommation de substances de l'Alberta montrent que le nombre de morts à la suite d’un empoisonnement médicamenteux serait encore plus élevé que l'année précédente.

Entre les mois de janvier et juin 2023, 937 personnes ont perdu la vie des suites d'une surdose. Durant la même période en 2022, l'Alberta a recensé 808 décès.

Les études révèlent qu'en 2022, du fentanyl a été retrouvé chez 93 % des victimes de surdoses, de la méthamphétamine chez 55 % des victimes et du carfentanil chez 30 % d'entre elles.

