L’École d'agriculture de Nicolet met les bouchées doubles pour recruter des étudiants

Les bouchées doubles sont mises à l’École d’agriculture de Nicolet. L’établissement accentue ses efforts pour intéresser la relève étudiante aux métiers d’agriculture. Aux prises avec une pénurie d'étudiants et un surplus d’enseignants, l'école cherche activement des solutions.

Parmi ces solutions, l’école a tenu des portes ouvertes samedi pour tenter de susciter des vocations pour remplir ses classes. Près d’un millier de visiteurs, comme Heidi Auclair, y ont participé. Heidi a 15 ans et elle possède déjà un intérêt pour la mécanique agricole.

Je travaille dans une ferme laitière et mon père est aussi mécanicien. Depuis que je suis jeune, on habite aussi sur une terre à bois. Donc, moi, je travaille beaucoup [manuellement] avec mon père. On bûche, je fais de la mécanique

Entre les murs de l’établissement, ce sont 62 élèves qui prennent part à la session automnale. Normalement, l’école devrait en accueillir le double.

En raison de la pénurie d’inscriptions, l’établissement se demandait s’il était en mesure de conserver la totalité de son personnel enseignant. La révision du budget permettra finalement de le faire.

On a une vision à long terme. On veut garder ce monde-là parce qu'on croit qu'on peut éventuellement aller chercher de nouveaux arrivants, de nouveaux élèves et on va avoir besoin d'eux , explique le directeur de l’école, Yannick Morin.

Au même titre que dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, l’établissement doit se tourner vers les étudiants internationaux. Une mission de recrutement se tiendra en France en janvier 2024. L’entente de réciprocité entre la France et le Québec permettra aux étudiants français intéressés de venir étudier à Nicolet sans frais de scolarité. Il pourrait en coûter jusqu’à 27 000 $ pour tout autre étudiant en provenance de l’étranger.

C'est sûr que c'est un atout pour eux autres de venir vivre quelque chose d'autre, de venir vivre dans un autre pays et aussi de rencontrer des gens, de voir un autre système scolaire et vraiment d'ajouter des cordes à leur arc. Deirdre Dinan, directeur adjoint de l'École d'agriculture de Nicolet

L’intérêt ne touche pas seulement les jeunes étudiants. Dans l’optique d’utiliser leurs connaissances pour un aspect plus récréatif, des retraités se sont aussi intéressés aux cours offerts par l’École d’agriculture de Nicolet.

D'après le reportage de Louis Cloutier