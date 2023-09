Un accident de VTT fait un blessé grave à Cookshire-Eaton

Un homme dans la cinquantaine lutte pour sa vie après avoir été impliqué dans un accident de VTT à Cookshire-Eaton.

La Sûreté du Québec a été appelée à intervenir sur le chemin Jordan Hill dimanche vers 15h pour lui porter assistance.

Selon les premières informations qu'on possède, le conducteur qui était seul à bord a perdu le contrôle de son engin à la suite d'un bris qui semble mécanique. Il aurait effectué des tonneaux et se serait retrouvé dans un fossé, coincé sous son VTT , décrit la porte-parole de la Sûreté du Québec, Camille Savoie.

L'homme a été transporté à l'hôpital pour traiter des blessures graves.

Un policier formé en enquête lors de collision doit se rendre sur les lieux pour faire l'analyse de la scène et déterminer les causes et circonstances de l'accident.

Plus de détails à venir