Une centaine de personnes ont marché dimanche après-midi dans l’arrondissement de Chicoutimi pour soutenir les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches.

Il s’agissait de la 18e édition de cette marche qui a permis d’amasser près de 28 000 $ pour Parkinson Saguenay-Lac-Saint-Jean. C’est un peu moins que l’an dernier, alors que 30 000 $ avaient été récoltés.

Les fonds permettent d’offrir des services aux gens comme des activités à moindre coût, du support, des groupes de soutien, de l’intervention individuelle, des rencontres mensuelles et, également, il y a une partie des fonds qui vont aller à la recherche pour soutenir les belles initiatives québécoises qui vont aider nos gens avec des outils concrets qui vont pouvoir améliorer leurs conditions de vie et atténuer leurs symptômes face à la maladie , explique la directrice générale de Parkinson Saguenay-Lac-Saint-Jean, Sonia Bernier.

La marche est l’activité de financement la plus importante de l’organisme, qui aide les gens atteints à mieux vivre avec leur maladie. Selon Mme Bernier, les besoins sont de plus en plus grands en raison du vieillissement de la population.

Des centaines de personnes touchées

Parkinson Saguenay-Lac-Saint-Jean estime qu’environ 700 personnes sont atteintes de la maladie dans la région.

C’est le cas de Diane Bouchard qui vit avec les symptômes depuis 14 ans.

Je ne suis pas la seule à vivre ça, cette maladie-là. Il y en a plein et il y a de plus en plus de jeunes personnes qui sont atteintes de cette maladie-là. Ça fait qu’il faut apprendre à vivre avec. Tu n’as pas le choix.

Diane Bouchard et son conjoint, Mario Lalancette, s’impliquent pour aider ceux qui sont aux prises avec le Parkinson.

On utilise beaucoup les réseaux sociaux, le web, on a notre page web. On a beaucoup de monde. Il y en a qui nous suivent partout sur la planète , mentionne M. Lalancette.

Pour le couple d’Almatois, il est essentiel de faire connaître davantage cette maladie.

