Tensions Inde-Canada : Blair souhaite que l’on se concentre sur l’enquête criminelle

Après une semaine de tempête diplomatique découlant des accusations du premier ministre canadien en lien avec l’implication de l’Inde dans l’assassinat d’un militant sikh, le ministre canadien de la Défense, Bill Blair, souhaite recentrer le débat autour de l’enquête criminelle en cours. Une enquête d’une « importance critique » pour le Canada et ses alliés, selon lui.

La relation du Canada avec ses alliés du groupe de surveillance des Five Eyes – les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande – ainsi que l’origine des preuves qui ont permis à Justin Trudeau d’accuser publiquement l’Inde d’être impliquée dans l’assassinat du militant sikh Hardeep Singh Nijjar, ont fait couler beaucoup d’encre, ici comme ailleurs.

Mais Bill Blair n’a pas voulu commenter l’origine ou la nature des renseignements qui ont mené à la déclaration publique du chef d’État canadien, parce que le résultat de cette enquête a une importance critique pour le Canada , a-t-il affirmé dimanche en entrevue sur les ondes de CBC, ajoutant que le résultat de l’enquête était aussi important pour les alliés du Canada et pour le reste du monde, parce qu’il s’agit potentiellement d’une violation de l’ordre international [basé sur le droit international .

Hardeep Singh Nijjar a été tué par balles dans le stationnement du temple sikh qu'il dirigeait, à Surrey, dans le Grand Vancouver.

Le ministre de la Défense a réitéré que le Canada disposait de renseignements très crédibles sur le lien entre l'Inde et la mort de Hardeep Singh Nijjar, qui nous inquiètent profondément .

Je ne dirai rien qui puisse compromettre l'intégrité de cette enquête, c'est tout simplement trop important.

Des détails en représailles

L’Inde nie publiquement les accusations. Plus tôt dans la semaine, un porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères a également affirmé que le Canada avait une réputation grandissante de refuge pour les terroristes, les extrémistes et le crime organisé .

Hardeep Singh Nijjar militait pour la création d’un État, le Khalistan, qui comprendrait notamment le Pendjab, une région à majorité sikhe partagée entre l’Inde et le Pakistan. Il était considéré comme un terroriste par la National Investigation Agency (NIA), une agence du gouvernement indien qui se consacre à la lutte contre le terrorisme.

Toutefois, les autorités indiennes n'auraient pas nié, en privé, les allégations d'Ottawa.

Le gouvernement canadien affirme s'appuyer non seulement sur des sources sur le terrain, mais aussi sur des informations découlant d'interceptions de communications provenant du réseau des Five Eyes .

Une partie de ces interceptions électroniques touche d'ailleurs des diplomates indiens en poste au pays, dont les communications auraient été interceptées par des agents canadiens, selon ce que rapportait CBC News cette semaine.

Le Canada a dévoilé ces informations après l’annonce du gouvernement indien de la suspension du traitement des demandes de visas effectuées par les citoyens canadiens.

Le premier ministre Justin Trudeau et son homologue indien, Narendra Modi, ont eu une rencontre tendue en marge du Sommet du G20 à New Delhi.

L’importance de l’enquête criminelle soulignée par le ministre Blair fait écho à des déclarations du conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et de l'ambassadeur américain en Inde, Eric Garcetti, plus tôt dans la semaine.

Nous sommes profondément préoccupés par ces allégations et nous aimerions que cette enquête se poursuive et que les auteurs soient tenus responsables , a déclaré M. Sullivan jeudi.

M. Blair a évité de commenter sur les renseignements que le Canada avait reçus de ses alliés pour l'aider à décider de s'exprimer publiquement sur la question.

Samedi, le New York Times a rapporté que les États-Unis avaient fourni certaines informations en lien avec le contexte ayant mené au meurtre, mais que les éléments déterminants avaient été découverts par des responsables canadiens.

L’ambassadeur américain à Ottawa, David Cohen, a déclaré samedi à CTV News que les agences de renseignement américain avaient fourni certaines informations au Canada offrant un meilleur portrait du contexte ayant mené au meurtre par balle de Hardeep Singh Nijjar, en juin dernier, en Colombie-Britannique.

Je dirais qu'il s'agit d'un partage d'informations entre les services de renseignement , a-t-il déclaré. Il y a eu beaucoup d'échanges entre le Canada et les États-Unis à ce sujet, et je pense que c'est le plus loin que je puis aller.

David Cohen, ambassadeur américain à Ottawa, Bill Blair, ministre canadien de la Défense et Jonathan Wilkinson, ministre canadien de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Appels à la coopération indienne

De nombreuses voix se sont élevées pour appeler l’Inde à coopérer à l’enquête.

Justin Trudeau a réitéré sa demande en marge de l'Assemblée des Nations unies, à New York, cette semaine. Nous appelons le gouvernement indien à collaborer avec nous pour mettre en place des procédures afin de faire la lumière sur cette affaire et de permettre que la justice soit rendue et les responsabilités établies , a-t-il déclaré, ajoutant que son gouvernement ne cherchait pas à provoquer ou à causer des problèmes.

Il est évident que l'Inde est un pays dont l'importance ne cesse de grandir et avec lequel nous devons travailler , a-t-il poursuivi, tout en réitérant l'importance de l'État de droit et de la protection des Canadiens.

La seule demande que nous ayons faite à nos alliés et à l'Inde est qu'ils coopèrent pleinement à cette enquête, car son résultat est très important , a déclaré M. Blair à CBC, dimanche.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau tient une conférence de presse en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le 21 septembre 2023.

Jeu diplomatique

Le Canada se retrouve dans une position délicate, car plusieurs de ses alliés développent leurs liens, autant économiques que diplomatiques, avec la puissance émergente qu’est New Delhi. Pour plusieurs, l'Inde est un partenaire stratégique permettant de contrebalancer l'influence chinoise en Asie.

Je comprends parfaitement que tous les pays ont des intérêts économiques importants dans la région indopacifique. Tout comme le Canada. Mais notre engagement dans cette région du monde, ou n’importe où ailleurs, doit être fait sur la base [du droit international] et le Canada demeure engagé à faire la promotion de ces règles.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, soutient que les États-Unis partagent les profondes préoccupations du Canada et il nie toute suggestion d'un fossé entre les deux pays dans le dossier.

Bill Blair a aussi déclaré qu'il était conscient que les tensions diplomatiques avaient des conséquences sur les membres de la diaspora indo-canadienne.

C'est une autre raison pour laquelle j'accorde autant d'importance à l'enquête en cours, que nous puissions aller au-delà des renseignements crédibles pour trouver des preuves, des preuves solides de ce qui s'est exactement passé, afin que nous et le gouvernement indien puissions connaître la vérité, avoir les faits et travaillerons ensemble pour résoudre le problème de manière appropriée , a-t-il déclaré à CBC dimanche.

Le Canada accueille la plus grande diaspora d’individus de confession sikhe, soit 771 790 personnes, selon le recensement canadien de 2021, devant le Royaume-Uni, qui en recense 524 140 en 2021.

