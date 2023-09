Deux jours de vote par anticipation dans Jean-Talon

Les électeurs de la circonscription de Jean-Talon, à Québec, sont appelés aux urnes au cours des deux journées de vote par anticipation. Dix candidats tenteront de succéder à la caquiste Joëlle Boutin lors de cette élection partielle.

Les électeurs peuvent voter d'avance dimanche et lundi. À près d’une semaine du jour du scrutin, le lundi 2 octobre, cinq endroits, ouverts de 9 h 30 à 20 h, ont été désignés pour la tenue du vote.

Dix candidats sont officiellement inscrits sur la liste électorale. 46 813 électeurs sont inscrits dans cette circonscription qui comprend l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Deux candidats ont déjà voté lors de la première journée de vote par anticipation : il s'agit de la candidate caquiste Marie-Anick Shoiry et du candidat conservateur Jesse Robitaille.

Assermentée pour la première fois en décembre 2019, Joëlle Boutin aura siégé environ trois ans et demi à l'Assemblée nationale. Elle a quitté ses fonctions de députée en juillet, soit moins d'un an après sa réélection.

Participation toujours plus forte qu’ailleurs

Si les citoyens votent généralement moins aux élections partielles que lors des élections générales, la participation moyenne aux trois dernières élections partielles dans la circonscription de Jean-Talon a été de 48 %.

Le taux de participation aux dernières élections générales avait atteint 74 % dans cette circonscription de Québec, alors que la moyenne provinciale s'était établie à 66 %.

Éric Montigny, professeur de science politique à l’Université Laval, croit que plusieurs facteurs rendent imprévisible l’issue de cette élection partielle.

Ouvrir en mode plein écran Éric Montigny, professeur de sciences politiques à l’Université Laval Photo : Radio-Canada / Nicolas Bilodeau