Plus de 450 coureurs ont mis leur endurance à l’épreuve à Malartic

Les coureurs ont pu mettre leur endurance à l’épreuve sur des distances allant du demi-marathon de 21,1 kilomètres au 500 mètres, en passant par le 5 et le 10 kilomètres.

L’événement est organisé par le tout nouveau Club de course de Malartic, fondé en 2022.

On est vraiment fiers d’organiser cette belle course et on est assez étonnés, parce que notre objectif était de 150 coureurs et on attend au moins 350 participants. On est très contents de la participation , souligne Frédéric Provencher, président du Club de course de Malartic.

Un décor enchanteur

Les organisateurs ont senti que septembre était un bon moment pour tenir un tel événement, qui permet aux gens de découvrir les infrastructures locales de Malartic et le décor enchanteur offert par la nature qui dévoile ses couleurs automnales.

La piste 4 saisons d’Agnico Eagle, c’est une piste de 7 kilomètres en forêt entre Malartic et Rivière-Héva. Combiné avec d’autres trajets au Camping régional de Malartic, on réussit à faire un demi-marathon avec tout ça.

Ouvrir en mode plein écran Frédéric Provencher et Valérie Leclerc, respectivement président et vice-présidente du Club de course de Malartic, posent en compagnie Cindy Brousseau et Stéphanie Boudreau, de l'équipe de relations avec la communauté de Mine Canadian Malartic et Odyssey d'Agnico Eagle, présentateur officiel du Demi-Marathon de Malartic. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

C’est aussi l’occasion d’initier de nouveaux adeptes, selon la vice-présidente Valérie Leclerc. Parce qu’il y a beaucoup de coureurs dont c’est la première fois aujourd’hui. Ils se sont risqués parce que c’est tout près. Ils se sont dit: ok. je l'essaie, je m'inscris. Je suis habitué à faire des 5 kilomètres, mais c’est la première fois que je vais faire une épreuve chronométrée avec d’autres gens. C’est quand même super excitant de voir qu’on crée aussi un nouveau bassin de coureurs de la région , souligne Mme Leclerc.

C’est le cas d’André-Philippe Jean, 29 ans de Val-d’Or, dont c’est le premier demi-marathon.

Ouvrir en mode plein écran André-Philippe Jean ne cachait pas qu'il était un petit peu nerveux avant son tout premier demi-marathon. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

J’ai été initié à la course par l’un des organisateurs. J’ai commencé la course en mai, en préparation d’aujourd’hui. Ça fait beaucoup de kilomètres pour en arriver là, en espérant que ça va bien aller. Mais j’ai fait un 10 kilomètres à H2O à Amos pour un peu anticiper comment ça allait se dérouler , explique-t-il.

Un entraînement bien entouré

Pour Mélanie Rocher, 47 ans de Val-d’Or, c’est l’occasion de s’entraîner pour les championnats du monde de triathlon qui auront lieu dans trois semaines à Kona, à Hawaï.

Ouvrir en mode plein écran Mélanie Rocher a profité du Demi-Marathon de Malartic pour s'entraîner dans la bonne humeur pour sa participation aux championnats du monde de triathlon qui auront lieu à la mi-octobre. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

S’entraîner pour un événement sportif, l’automne, c’est très difficile. La clarté diminue, la fraîcheur s’installe. J’ai deux heures de course à faire, alors quoi de mieux que de faire ça bien entouré, avec plein de gens, en plus dans une super de belle première course. Je viens m’amuser , confie Mélanie Rocher.

Émilie Fournier, 50 ans de Rouyn-Noranda, est une habituée des demi-marathons. Pendant que sa fille participe à celui du Marathon de Montréal, elle s’élance sur le parcours en nature du Demi-Marathon de Malartic.

Ouvrir en mode plein écran Le demi-marathon avec sa distance de 21,1 kilomètres est l'épreuve de prédilection d'Émilie Fournier, de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

J’ai fait le demi-marathon à Ottawa ce printemps. C’est une distance que j’aime bien. Le marathon, c’est quand même plus de quatre heures. Je n’ai qu’un objectif aujourd’hui, c’est d’avoir du plaisir, terminer avec le sourire et qu’on puisse profiter du beau sentier , lance-t-elle.

Pas la dernière édition

Ouvrir en mode plein écran Les participants à la course de 10 kilomètres, dans la portion du parcours qui était au Camping régional de Malartic. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Il semble clair dans l’esprit des organisateurs qu’il y aura d’autres éditions du Demi-Marathon de Malartic. On n’écarte d’ailleurs pas la possibilité d’offrir un jour la distance marathon de 42,2 kilomètres.