Succès pour la 35e édition de Cinéfest Sudbury, selon les organisateurs

La 35e édition du festival international du film Cinéfest de Sudbury s'est terminée dimanche, avec un rebond de la participation qui satisfait l'organisation.

La dernière présentation en soirée dimanche est le film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, de la réalisatrice Ariane Louis-Seize, long-métrage déjà récompensé à la Mostra de Venise, dans le cadre du gala de fermeture.

La 35e édition du festival marquait aussi un retour à des présentations 100 % en présentiel au cinéma Silver City de Sudbury. Les dernières éditions ont inclus un volet virtuel.

Nous voulions capturer l’énergie des salles de cinéma avec des gens à nouveau, et nous assurer que tout se passe bien pour les spectateurs, il y a eu quelques petites hésitations si on compare à ce qui se faisait il y a quatre ans, mais je crois que tout le monde a eu un beau festival , affirme Patrick O’Hearn, directeur général de Cinéfest.

Les bénévoles et les spectateurs sont donc revenus au cinéma pour cette édition, une participation qui soulage M. O’Hearn.

L’excitation est là, les gens ont vraiment apprécié le programme, nos bénévoles ont répondu à l’appel, nous observons une croissance depuis la pandémie, nous avons définitivement vu une hausse de participation significative , dit-il.

Paul André Gauthier, un amateur invétéré de cinéma, a répondu à l’appel de l’organisation qui avait lancé un défi aux amateurs d’écouter le plus de films possible.

Ouvrir en mode plein écran Paul-André Gauthier affirme qu'il va terminer son festival avec 40 films visionnés cette année. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Il affirme qu’il allait fort probablement terminer son édition 2023 de Cinéfest avec 40 films écoutés, il se réjouit cette année d’avoir vu une belle proportion de films en français dans la sélection.

C’est intéressant d’avoir beaucoup de choix, que ce soit des films français ou de pays francophones européens, ou encore des films canadiens et québécois , indique-t-il.

Il y a eu des changements, mais ça s'améliore chaque année. Et moi ce que j'aime, c'est que cette année on revoit des gens qu'on n'a pas vus depuis trois ans avec la pandémie , ajoute-t-il.

Un festival lié à la progression de l’industrie du cinéma

L’équipe de Cinéfest constate que le festival évolue de la même manière que l’industrie du cinéma au pays et dans le Nord de l’Ontario.

Parmi ceux qui ont vu cette évolution, il y a Tammy Frick, qui a été directrice générale de Cinéfest Sudbury pendant 27 ans avant de céder sa place en 2022 pour devenir directrice générale de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.

Ouvrir en mode plein écran Tammy Frick a été directrice générale du festival pendant 27 ans. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Mme Frick affirme qu’elle a vu une symbiose entre l’évolution de Cinéfest et celui de l’industrie du film.

La communauté a soutenu le festival dès le début, puis ça a grandi très vite dans les premières années. Ensuite, l'industrie du cinéma est venue dans le Nord pour produire des films, ce qui a aussi donné une chance à l'industrie de grandir dans la région , dit-elle.

Maintenant, ça fait depuis 10 ou 15 ans qu’on voit de plus en plus de films qui sont produits ici venir à Cinéfest, on voit nos talents d’ici et ça aide le festival à grandir , ajoute-t-elle.

Carmen Thorpe, qui chaque année depuis 2005 vient de Hearst pour être bénévole pour Cinéfest, constate elle aussi une hausse de la popularité du festival.

Ouvrir en mode plein écran Carmen Thorpe est bénévole depuis 2005 pour le festival. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

J'ai trouvé que depuis mon début jusqu'à maintenant, on commence à avoir des gens d'un peu partout d'Ottawa, de Toronto, North Bay, Timmins et de Sudbury, comme de raison , dit-elle.

Elle constate aussi que les films de la région prennent de plus en plus de place.