Un premier salon de la lutherie organisé à Kingsbury

Kingsbury accueille dimanche le premier salon de la lutherie organisé en Estrie.

L'événement qui a été initié par les luthiers Jacques Mayrand et Marc Saumier met en vedette une multitude d'instruments, dont la guitare, la contrebasse, le violon, la mandoline et le banjo.

Des centaines de visiteurs ont pu rencontrer les artisans qui fabriquent et réparent ces instruments à cordes.

En tout, 13 luthiers exposent le fruit de leur travail ou proposent des prestations musicales.

Ouvrir en mode plein écran Une variété d'instruments à cordes sont à l'honneur au salon de la lutherie. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Le luthier Jean-Francois Dufault fabrique entre autres des nykelharpa, des vielles à roue et des cornemuses. Un passe-temps passionnant mais exigeant.

Ça prend de la patience, du temps, il ne faut pas compter son temps non plus. On ne travaille pas. On a du fun quand on fait ça , explique M. Dufault.

Le métier est intéressant, passionnant, par contre pas payant. Je faisais plus d'argent à poser du gyproc qu'à faire ça.

Ouvrir en mode plein écran Le premier salon de la lutherie a lieu à Kingsbury. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Publicité

Un village emblématique

Kingsbury dans le Canton de Melbourne est un village de 143 habitants qui compte deux luthiers.

On souhaite avoir un troisième Luthier et devenir une capitale mondiale , rigole Jacques Mayrand.

L'événement organisé dimanche a remporté un tel succès qu'il sera reconduit l'an prochain.

Avec les informations de Jean Arel