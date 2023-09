Les feux de forêt auront un effet à long terme sur la forêt boréale aux T.N.-O.

Les feux font partie du maintien de la santé de la forêt boréale, mais tout est question d’équilibre. Cette saison, plus de 4 millions d'hectares ont brûlé aux Territoires du Nord-Ouest, et la sévérité de ces feux aura des effets à long terme sur le territoire.

Une professeure de biologie à l'Université Wilfrid Laurier, Jennifer Baltzer, explique que les feux sont essentiels pour maintenir la biodiversité de la forêt boréale, mais que cette saison a été inhabituelle.

Les feux de forêt sont un élément très important et central du fonctionnement du système boréal [...], mais avec le réchauffement et l'assèchement du climat et le genre de conditions que nous avons connues cet été et les étés précédents, nous voyons des feux qui brûlent d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant.

Cette saison des feux a été la pire au territoire, non seulement étant donné l'étendue des terres brûlées, mais également, car cette saison a été exceptionnellement sèche, amenant les feux à brûler plus intensément et plus profondément.

Une professeure de biologie à l'Université Wilfrid Laurier, Jennifer Baltzer, explique que les feux sont essentiels pour maintenir la biodiversité de la forêt boréale. (Photo d'archives) Photo : Rajit Patankar

Selon Jennifer Baltzer, les feux surviennent à un intervalle de 70 à 100 ans les uns des autres sur le territoire, mais ces intervalles sont de plus en plus courts. La combinaison de feux plus vastes, intenses et fréquents a plusieurs conséquences pour les forêts.

La tourbe est la couche épaisse et spongieuse du sol des forêts boréales, et c'est là que 80 à 90 % du carbone est stocké. Cette couche se forme au fur et à mesure en stockant le carbone de l’atmosphère au fil de sa croissance.

Bien que les feux brûlent le sol tourbeux, ils ne sont en général pas assez intenses pour brûler l’accumulation entre les incendies, et il y a suffisamment de temps entre les incendies pour que la couche de tourbe se rétablisse. Cela est en train de changer, assure Jennifer Baltzer.

En 2014, les feux ont commencé à brûler du carbone plus ancien, ou ce que l’on appelle le carbone résiduel. Cela signifie que les mécanismes de séquestration du carbone de la forêt boréale ne fonctionnent plus comme ils l'ont fait dans le passé lorsqu'ils sont mis à l'épreuve par ces feux de forêt très importants et extrêmes qui brûlent en profondeur les sols.

Des forêts en évolution

À plus long terme, la combustion du carbone dans les forêts boréales pourrait signifier que celles-ci émettent du dioxyde de carbone plutôt qu’elles l'éliminent de l’atmosphère.

Cette combustion en profondeur peut également avoir un effet sur la régénération des forêts. Une fréquence accrue des feux peut conduire à la disparition des graines dans le sol et à la disparition d’arbres trop jeunes pour laisser des graines.

L'épinette noire se rétablit bien sur les sols tourbeux épais, mais ce n'est pas le cas du pin et du tremble.

Dans une situation extrême, nous voyons des feux suffisamment graves pour que nous n'ayons aucune régénération des arbres et, en fait, une transition vers des systèmes de prairies ou de broussailles.

Selon Jennifer Baltzer, une transition de forêts de conifères à des forêts de trembles pourrait cependant fournir des coupe-feu naturels dans le paysage.

Du côté des espèces animales, Samuel Hache, un chercheur sur les oiseaux terrestres au Service canadien de la faune explique que les espèces adaptées aux forêts boréales matures comme les mésanges, les sittelles, les parulines et les geais du Canada pourraient avoir des difficultés à mesure que davantage d'habitats sont perdus à cause des feux de forêt.

Il s’inquiète du pourcentage de forêts matures qui survivra à ces feux pour accueillir les espèces qui en ont besoin, les forêts matures mettant des décennies à repousser.

Jennifer Baltzer explique que les caribous, par exemple, évitent les zones brûlées pendant des années après un feu.

Des conséquences sur le pergélisol

À Dettah, Bobby Drygeese raconte qu’il voit davantage d'animaux nerveux depuis les feux. Nous avons vu beaucoup d'ours, beaucoup de renards et d'autres choses sur les routes.

Il pense néanmoins que les animaux reviendront dans les zones de repousse près de Dettah au cours des années à venir. Grâce aux pousses nouvelles, et tout ça, il y aura de la nourriture belle, fraîche et propre. Les animaux reviendront donc dans ces zones brûlées, mais ce ne sera peut-être pas avant quelques années.

Bobby Drygeese pense que les animaux reviendront. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mark Rendell

Un autre aspect important est le fait que la tourbe sert de couche isolante au pergélisol, tout comme le couvert forestier. Quand les feux brûlent de la canopée au sol en profondeur, cela élimine des couches d’isolation protégeant le pergélisol.

Le territoire noirci fait également que le sol brûlé absorbe plus d’énergie et accélère le dégel du pergélisol.

Enfin, le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écohydrologie, Mike Waddington, explique que les feux ont de multiples impacts sur les eaux. Un sol peut devenir hydrofuge et cela peut contribuer à l'érosion et avoir des impacts sur la qualité de l’eau.

C'est une préoccupation dont les habitants des Territoires du Nord-Ouest devront être conscients. Dans de nombreux cas, après un feu, une diminution de la qualité de l'eau augmente les nutriments, la croissance des algues et le carbone organique dissous, ce qui augmente le coût de traitement [des eaux].

Avec les informations de Taylor Holmes