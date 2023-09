Fiona a causé des dégâts sans précédent dans tout le Canada Atlantique, notamment dans le parc national Fundy où les lignes électriques et certaines infrastructures avaient été lourdement endommagées à la suite du passage de la tempête. Désormais, Parcs Canada tente d’identifier des manières de rendre ce joyau de la province plus résilient aux changements du climat.

À la suite de la tempête, des équipes se sont immédiatement mobilisées afin d’entreprendre les travaux visant à rétablir le courant et dégager et les routes qui traversent et les sentiers les plus achalandés, raconte Julie Ouellette, agente de communication pour l’Unité de gestion du sud du Nouveau-Brunswick à Parcs Canada.

L’ampleur des travaux était telle que plus de la moitié des terrains du camping de Chignecto ne pouvaient être réservés et l’ouverture du site a dû être retardée.

Nos équipes de nettoyage ont seulement pu continuer les travaux [après l’hiver] une fois que la météo le permettait, donc ça nous a poussés à retarder l’ouverture du camping au 23 juin , dit Julie Ouellette.

Les responsables du parc Fundy s'affairent aujourd'hui à mener une évaluation de l’état des écosystèmes pour bien comprendre l’ampleur des dégâts causés par Fiona.

Notre unité de conservation des ressources se prépare à planter des arbres dans les sections les plus touchées par l’ouragan , ajoute Mme Ouellette. Le parc reste un endroit formidable à visiter, même si on remarque de petits changements en raison de l’ouragan.

Être plus résilient

Les milliers d’arbres brisés et abattus, notamment dans le secteur du camping Chignecto, ont sans doute été l’impact le plus visible pour les habitués du parc cet été, ajoute-t-elle.

À plus long terme, les gestionnaires du parc national Fundy réfléchissent aux manières de rendre ce joyau du Nouveau-Brunswick plus résilient face aux changements climatiques.

C’est devenu un domaine d’intérêt pour la gestion du parc au cours des 15 à 30 prochaines années, comment avoir des opérations résilientes aux changements climatiques et les événements météo [extrêmes] qui deviennent de plus en plus communs , dit Julie Ouellette.

D’après les informations de Janic Godin