Itinérance : Des militants dénoncent l’approche de la Ville de Barrie à l’ONU

Deux règlements proposés, mais jamais adoptés, par la Ville de Barrie en Ontario auraient essentiellement interdit les dons aux personnes sans-abri sur les terres publiques. Or, en réponse, des groupes communautaires et militants ont soumis ces règlements à des rapporteurs spéciaux des Nations unies (ONU). Selon ces groupes, il s'agit d'un exemple de politiques qui criminalisent la pauvreté extrême au Canada.

La petite ville de Barrie, au nord de Toronto, a provoqué la controverse cet été après la proposition de deux règlements qui auraient interdit à quiconque de distribuer de la nourriture, des biens ou même des livres à des personnes itinérantes sur les terres publiques sans obtenir un permis à l'avance.

Le conseil municipal a fait marche arrière en juin et a voté à l’unanimité pour renvoyer ces projets de règlements aux fonctionnaires municipaux, afin qu’ils soient réécrits.

Le sujet est cependant revenu sur la table lors d’une réunion du comité sur la sécurité communautaire, mardi. La Coalition canadienne des politiques sur les drogues (CCPD), qui a suivi la réunion, affirme que le plan discuté n’a presque pas changé.

Mercredi, la CCPD et le groupe Pivot Legal Society ont envoyé ces propositions de règlements à des rapporteurs spéciaux de l’ ONU qui se penchent sur la décriminalisation de la pauvreté et du sans-abrisme dans le monde.

De son côté, le maire de Barrie affirme que les intentions du conseil municipal ont été mal interprétées.

Un rapport de l'ONU

Le Rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable et le Rapporteur spécial sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté ont fait un appel à contribution qui s'achève le 6 octobre 2023. Ils demandent des exemples de politiques et lois qui ont d’importantes conséquences sur les personnes en situation d’itinérance.

Dans un communiqué, la CCPD affirme que les règlements proposés à Barrie sont un exemple particulièrement criant de telles politiques. Leur soumission inclut aussi plusieurs exemples de politiques en Colombie-Britannique.

Devant les Nations unies, nous espérons démontrer comment l’échec du Canada à gérer les crises interreliées des drogues toxiques, de l’itinérance et de l’insécurité financière se traduit dans nos rues , indique DJ Larkin, membre de la direction de la CCPD .

Ouvrir en mode plein écran DJ Larkin est directrice exécutive de la CCPD. Photo : offerte par DJ Larkin

Les organismes communautaires Barrie Housing and Homelessness Justice Network, Indigenous Harm Reduction Network et le Gilbert Centre ont appuyé la soumission.

Le maire dit que les intentions de la Ville ont été mal interprétées

Le maire de Barrie, Alex Nuttall, n’a pas accordé d’entrevue à CBC sur le sujet, mais dans un courriel, il s’est dit confus par la démarche de la CCPD et de ses alliés.

L’intention du conseil n’était clairement pas de décourager les actes individuels de bonté , a-t-il commenté.

Par ailleurs, dans un courriel séparé, un porte-parole de la Ville a déclaré que Barrie dépensera près d’1,6 million de dollars pour des initiatives comme des centres de réchauffement et des programmes de sécurité alimentaire dans les deux prochaines années.

Toute nouvelle version des règlements controversés que les fonctionnaires municipaux suggéreraient devrait être soumise à un vote du conseil municipal. Aucune date n’a encore été fixée.

D’après les informations de Lane Harrison, CBC News