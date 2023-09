Des vêtements d’hiver pour les étudiants étrangers de l’UQAC

Les étudiants étrangers récemment arrivés à Saguenay ont pu se procurer du linge d’hiver à Chicoutimi ce week-end.

La vente d’articles usagés est organisée depuis quatre ans par la propriétaire des Mots passants, une entreprise de livres universitaires d'occasion. Valérie Gauthier explique que cette vente éphémère répond aux besoins de bien des étudiants.

Les étudiants arrivent au mois d'août de l'Afrique, de l'Europe, et ils n'ont rien pour s'habiller pour l'hiver. Ils ne savent pas quels vêtements mettre, dit-elle. On est une petite équipe qui les conseille parce qu'ils ont besoin de savoir. Pour eux, la neige, c'est épeurant.

Tous les vêtements proviennent d'autres étudiants étrangers qui sont venus dans la région pour une session ou deux et qui ont par la suite laissé leurs nouveaux achats derrière eux. De cette façon, ils peuvent redonner au suivant.

Ces vêtements-là, c'est à ceux qui étaient en échange ici l'an passé. Au lieu de jeter ou de donner leurs vêtements, ils sont venus les déposer aux Mots passants. On les revend pour eux et on leur envoie une partie de l'argent , explique Valérie Gauthier.

Chaque année, presque tous les vêtements trouvent preneur. Les surplus sont donnés à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui organise une activité du même genre plus tard en automne.

D’après le reportage de Béatrice Rooney