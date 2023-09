Le NPD promet d’améliorer les soins médicolégaux pour les victimes de violences sexuelles

Le Nouveau Parti démocratique du Manitoba a poursuivi sur la voie de la santé, dimanche, en promettant une stratégie provinciale pour garantir des soins partout dans la province pour les victimes d'agression sexuelle et pour améliorer l'accès aux soins pour les communautés autochtones du nord du Manitoba.

Le NPD veut développer cette stratégie pour s'assurer que des infirmières examinatrices en cas d'agression sexuelle soient disponibles à toute heure du jour, autant en zones urbaines qu'en zones rurales. Elle serait développée en consultation, notamment avec les Premières Nations.

Nahanni Fontaine et Uzoma Asagwara, qui tentent d'être réélues sous la bannière NPD respectivement dans les circonscriptions St. Johns et Union Station, ont fait l'annonce au parc Jacob Penner, à proximité du Centre des sciences de la santé, à Winnipeg.

On a tous entendu ces histoires d'horreur de femmes et de filles victimes d'agression sexuelle, où on leur a dit de retourner à la maison et de ne pas se doucher , lance Uzoma Asagwara.

Nahanni Fontaine déplore les disparités de services entre la capitale manitobaine et les communautés du nord de la province. Ce manque de proximité empêche souvent de nombreuses femmes de rechercher les soins médico-légaux essentiels dont elles ont besoin , dit-elle

Le NPD promet l'embauche de sept infirmières examinatrices en cas d'agression sexuelle et des améliorations à la salle d'attente du Centre des sciences de la santé pour améliorer le confort des victimes d'agressions sexuelles , indique le parti dans un communiqué.

Plus tôt cette année, sept infirmières du programme de soins infirmiers pour les victimes de violence sexuelle du Centre des sciences de la santé (HSC) avaient subitement quitté leur poste.

Ce gouvernement a échoué à développer une stratégie compréhensive pour répondre aux besoins des victimes et travailler en collaboration avec ceux qui donnent ces soins.

Le NPD envisage d'investir 2,4 millions de dollars par année dans sa stratégie de soins infirmiers pour les victimes de violence sexuelle.

Des annonces pour la santé dans le nord du Manitoba

Puis, devant l'Hôpital général de Thompson, dans le nord de la province, le chef Wab Kinew a promis l'ajout d'une machine d'imagerie par résonance magnétique, dans cet établissement pour augmenter la capacité de diagnostic.

Il a aussi promis de restaurer des services de naissances dans le nord du Manitoba, incluant les communautés de Pimicikamak et de Norway House pour des soins culturellement appropriés , affirme le parti dans un communiqué. Il veut aussi ajouter des soins de dialyse dans le nouveau poste infirmier de Pimicikamak.

De plus, pour améliorer l'accès aux soins pour les Premières Nations, le NPD s'engage à financer des travaux routiers sur les routes provinciales, 280, 374 et 391.

Le parti veut aussi améliorer la sécurité routière à l'autoroute 6, qui relie Winnipeg à Thompson, en ajoutant des haltes routières. C'est notamment sur cet axe routier qu'est décédée en décembre 2021, Danielle Adams élue en 2019 sous la bannière NPD, dans la circonscription de Thompson.