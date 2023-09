LHJMQ : le nouveau trophée Patrick-Roy dévoilé

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ajoute à sa collection le Trophée Patrick-Roy. Le Commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, ainsi que celui qui prête son nom au trophée, en ont fait le dévoilement dimanche, au Centre Vidéotron.

S’ajoutant au Trophée Jacques-Plante, qui récompense le gardien ayant la meilleure moyenne de buts alloués au cours de la saison régulière, le nouveau trophée – qui tire son nom du légendaire numéro 33 , précise M. Cecchini – doit, pour sa part, honorer dès la saison 2023-2024 le Gardien de l’année dans le circuit.

Critères clés

Toute bonne distinction a ses critères, et le Trophée Patrick-Roy n’y échappe pas.

Pour se mériter le titre de Gardien de l’année, le récipiendaire devra d’abord avoir participé à au moins 40 % des minutes jouées par son équipe, indique Mario Cecchini.

Le Trophée Patrick-Roy doit honorer dès la saison 2023-2024 le Gardien de l'année dans le circuit. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Il devra également présenter des statistiques exceptionnelles au chapitre de la moyenne de buts accordés, du pourcentage d'arrêts, des blanchissages et du pourcentage de victoires.

Il devra aussi performer de façon constante et avoir un impact significatif sur les performances de son équipe tout au long de la saison, ajoute le Commissaire.

Une figure légendaire du hockey

Avec ce trophée, la LHJMQ immortalise les réalisations remarquables d'une figure légendaire du hockey . Patrick Roy a évolué dans le circuit de 1982 à 1985, au sein des Bisons de Granby. Il a ensuite consacré plus de douze ans au développement des jeunes talents du hockey en tant qu'entraîneur-chef des Remparts de Québec, de 2005 à 2013, et de 2018 à 2023, poursuit la LHJMQ . Après sa carrière dans la LHJMQ , Patrick Roy est devenu un gardien de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Canadiens de Montréal et l'Avalanche du Colorado.

En reconnaissance de ses accomplissements exceptionnels, Roy a été intronisé au Temple de la renommée de la LHJMQ en 2004.

Une belle marque de reconnaissance , dit Patrick Roy

Patrick Roy a quitté ses postes de directeur et d'entraîneur-chef des Remparts en juin, après la consécration de son équipe. Les Remparts ont remporté le trophée Jean-Rougeau, le trophée Gilles-Courteau et la Coupe Memorial.

Patrick Roy et Jacques Tanguay, l'ancien président des Remparts, ont récemment célébré leur deuxième Coupe Memorial et premier trophée Gilles-Courteau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

En 982 matchs du calendrier et de séries éliminatoires dans la LHJMQ , Roy a remporté 601 victoires et subi 381 défaites, présentant une fiche de 0,612.

Patrick, merci pour tout ce que tu as fait pour le circuit, [...] pour ton dévouement au sport que nous aimons tous, et pour être une source d’inspiration. Tu es désormais, et de nouveau, un immortel.

Touché et surpris , Patrick Roy s’est dit extrêmement fier dimanche de voir son nom sur un trophée qui sera attribué au meilleur gardien de but . C’est une belle marque de reconnaissance , a-t-il ajouté. Je suis très reconnaissant de pouvoir continuer [...] d’encourager les jeunes à évoluer dans notre ligue et de continuer de voir notre ligue progresser.

Avec les informations de Philippe L'Heureux