Elles ouvrent une cuisine éphémère pour effectuer leur stage à Sainte-Germaine-Boulé

Quatre étudiantes en cuisine du Centre de formation professionnelle de La Sarre vont lancer un service de restauration à Sainte-Germaine-Boulé pour une durée d'un mois.

Il s'agit de La cuisine éphémère et elle sera ouverte du 25 octobre au 24 novembre.

Ça fait partie de leur dernier stage de formation qui vient clore 14 mois d'études. C'est notre 2e stage. C'est d'une durée de 190 h. Il fallait trouver nous-mêmes notre stage et soumettre un CV à un employeur. Avec les filles dans ma classe, on cherchait, on parlait de ça qu'on n'avait pas tant d'opportunités en région. Puis j'ai lancé l'idée d'essayer de partir notre propre projet, que peut-être avec Sainte-Germaine, ça pourrait fonctionner. J'en ai parlé à l'organisateur du milieu communautaire Mario Tremblay qui nous a aidées à monter le projet , explique l'étudiante Eva Laurence Demers.

Le projet sera réalisé en partenariat avec le Club le Cotillon qui a accepté de mettre gratuitement à la disposition des finissantes la cuisine située au Centre récréatif.

Ce qui est caractéristique de notre stage, c'est qu'on n'est pas rémunérées. Donc on va essayer d'offrir des prix raisonnables, mais tous les profits qu'on va faire, on veut les remettre aux organismes qui œuvrent à Sainte Germaine, et il y en a beaucoup , ajoute l'étudiante issue du monde forestier et qui a décidé changer de carrière.

Le nom, c'est La cuisine éphémère de Sainte-Germaine. Ce n'est pas une offre traditionnelle, ce n'est pas un restaurant. On veut faire une autre offre en milieu rural. C'est certain que ça ne peut pas être avec un menu du jour ou un menu sable, le menu va varier chaque jour, puis on va y aller selon la demande des clients , précise-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Sainte-Germaine-Boulé est une municipalité de près de 1000 habitants en Abitibi-Ouest. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Les étudiantes ne seront pas rémunérées pendant le stage, explique Eva Laurence Demers qui compte sur la page Facebook du projet pour mieux se faire connaître.

C'est une expérience. Moi j'aime beaucoup Sainte-Germaine. Je trouve que c'est vivant, les gens répondent, les gens participent, les gens sont impliqués , insiste Eva Laurence Demers qui mentionne au passage que plusieurs ont hâte de voir le projet se réaliser.