Le ministère fédéral des Pêches et des Océans a annoncé samedi avoir arrêté quatre personnes, saisi un bateau de pêche et plus de 1600 homards à Saulnierville, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

L’opération a été menée tôt samedi matin par des agents de pêches du gouvernement.

Les quatre pêcheurs arrêtés ont été remis en liberté. Le ministère des Pêches et des Océans ( MPO ) dans les Maritimes affirme qu’ils auraient commis de multiples infractions à la Loi sur les pêches , notamment d’avoir pêché illégalement du homard.

Les 1600 homards saisis ont été relâchés vivants dans l’océan, précise le MPO .

Le ministère ajoute qu'aucun autre détail ne sera dévoilé pour le moment puisque son enquête est toujours en cours.

Sur cette photo publiée par Pêches et Océans Canada, un agent de pêche participe à une saisie de homard, samedi matin à Saulnierville. Photo : Pêches et Océans Canada

L’Union des pêcheurs des Maritimes ( UPM ), un syndicat de pêcheurs commerciaux, a félicité les agents de conservation du MPO pour leur intervention de samedi matin.