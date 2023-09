Tensions entre l’Inde et le Canada : les jeunes sikhs du Manitoba se serrent les coudes

Près de 35 jeunes sikhs du Manitoba se sont rassemblés samedi au temple Sikh Society of Manitoba Gurdwara pour mener des discussions ouvertes à propos des relations tendues entre l’Inde et le Canada. Plusieurs se disent inquiets et frustrés par cette situation.

Le premier ministre Justin Trudeau a accusé l'Inde, lundi, d'être impliquée dans le meurtre d'un homme recherché par les autorités de ce pays. Hardeep Singh Nijjar, militant sikh et citoyen canadien, a été abattu en juin devant un temple sikh dans une banlieue de Vancouver.

Ça a été un choc , affirme Jatinder Singh, un des participants. C’est inquiétant, car cela est une menace à la sécurité… si des gouvernements étrangers peuvent intervenir auprès des citoyens canadiens.

Il ajoute qu’il est plus que jamais important pour les jeunes sikhs de se rassembler et de savoir comment leur communauté ira de l’avant.

Partap Singh, un autre participant, indique que plusieurs sikhs se sentent vulnérables face à la possibilité que le gouvernement indien serait impliqué dans la mort de Hardeep Singh Nijjar et ils ont peur d’être des prochaines victimes.

Les gens ont peur que cela puisse arriver à leurs êtres chers, ça alimente la peur et la frustration qu’ils ressentent , affirme-t-il. La communauté veut se sentir en sécurité, que ce soit dans leurs maisons ou dans leurs lieux de culte. Ils veulent pouvoir rester fidèles à eux-mêmes.

Des discussions ouvertes, aussi connues comme vichaars , ont souvent lieu parmi les jeunes sikhs du Manitoba.

Selon le président de l’association Misl Winnipeg, Rajbir Singh, ces discussions offrent la chance aux jeunes sikhs de poser des questions, d’apprendre davantage sur leur religion et de partager librement leurs opinions.