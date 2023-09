Traité du fleuve Columbia : des revenus, de l’électricité et un écosystème en jeu

Le fleuve Columbia, l’un des plus importants cours d’eau de la Colombie-Britannique, traverse la frontière avec les États-Unis pour se jeter dans le Pacifique en Oregon. Des barrages de part et d’autre sont gouvernés par un Traité actuellement en renégociation.

Le bassin du fleuve Columbia est une source essentielle d'électricité, fournissant environ 40 % de l’énergie hydroélectrique des États-Unis tandis que la Colombie-Britannique en tire près de la moitié de sa production d'électricité dans la région.

Ces barrages apportent également un contrôle des inondations dans un effort d’éviter la répétition des inondations massives de 1948 qui avaient tué 50 personnes et laissé 46 000 personnes sans logement.

Le Traité qui régit ces barrages a été ratifié en 1964; il décrit le contrôle du débit d'eau du fleuve et les bénéfices de cette aubaine que sont l’énergie hydroélectrique ainsi que les dizaines de millions de dollars générés chaque année.

La renégociation du Traité du fleuve Columbia est en cours depuis plusieurs années et l’accord potentiel pourrait avoir des conséquences importantes pour le débit électrique du fleuve, les personnes et la faune sauvage qui en dépendent.

19e réunion de négociations en octobre

La négociatrice en chef de la Colombie-Britannique Kathy Eichenberger explique que le gouvernement canadien avait quelques priorités clés, dont le maintien d'une plus grande flexibilité sur les débits d'eau au Canada et l’ajout de considérations sur l'écosystème du fleuve comme un troisième pied du tabouret qui est basé sur la production d'électricité et le contrôle des inondations .

Les négociateurs ont enchaîné les sessions de discussions et la 19e session aura lieu en octobre à Portland, en Oregon. Certaines dispositions du Traité expireront en septembre 2024. Après cette date, le Canada pourrait fournir des services de contrôle des inondations aux États-Unis.

Nous devons prendre le temps d’améliorer un traité qui a grandement besoin d'être renouvelé et d’incorporer des choses comme les écosystèmes, les saumons, une gestion adaptative, les changements climatiques [...] Ce sont de nouveaux concepts qui n'ont pas été discutés dans le traité original.

Les Américains ont leurs propres inquiétudes pour ce traité révisé, avec la valeur de l’énergie hydroélectrique remontant peut-être avant tout au Canada. Cette partie du pouvoir est appelée le droit canadien .

Publicité

Nous donnons au Canada la production d'une centrale électrique géante chaque année , a déclaré au Seattle Times en août le président du Columbia River Treaty Power Group, Scott Simms. Ce serait presque plus facile, sur un plan transactionnel, de transporter des brouettes remplies d'argent liquide et de les déposer à la frontière canadienne.

L'écosystème dans la balance

Kathy Eichenberger réplique que le Canada croit pouvoir prouver que ce qu’il reçoit représente la moitié du bénéfice supplémentaire de la production d'électricité. La façon dont nous gérons les flux au Canada augmente réellement la capacité [des Américains] à produire davantage d'électricité pour répondre aux besoins de leurs citoyens et de leurs industries. [...] C'est le principe fondamental du Traité de créer un avantage et de le partager équitablement.

Ouvrir en mode plein écran Le barrage Duncan, dans les montagnes Purcell, est le premier barrage à être construit grâce au traité du fleuve Columbia. Photo : Gouvernement de la Colombie-Britannique

Si les écosystèmes n’étaient pas au cœur du Traité dans les années 60, ils l’ont toujours été pour des groupes autochtones qui font désormais partie de l'équipe canadienne de négociations. Les stocks de poissons, notamment de saumons, sont une inquiétude majeure.

[Les saumons] sont plus qu’importants pour notre peuple , a déclaré Chad Eneas, un aîné de la bande indienne de Penticton, à Bob Keatin, un journaliste indépendant ayant fait un documentaire intitulé The House. « Je pense que c'est important, car il s'agit d'une espèce clé dans le [fleuve] Columbia. »

Ailleurs sur le web : Le Traité du fleuve Columbia de 1964 (Nouvelle fenêtre)

D’autres n’acceptent toujours pas d’avoir perdu des terres à cause de la construction de barrages. Les sœurs jumelles Janet et Crystal Spicer ont grandi à Nakusp, en Colombie-Britannique, dans une famille qui exploitait une ferme près des lacs Arrow, faisant partie du réseau du fleuve Columbia. La famille a perdu sa ferme lors de la construction du barrage Hugh Keenleyside en 1968.

Tout cela est tellement irréfléchi, et c'est irrécupérable. C'est le problème, ce n'est pas comme si cela pouvait être rétabli , dit Janet Spicer. Sa sœur ajoute : Les terres agricoles ne reviendront pas, mais les gens veulent une rivière vivante.

Avec les informations de Christian Paas-Lang et l’émission The House