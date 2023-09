Pas de toilettes mixtes dans les écoles, réitère François Legault

Le premier ministre du Québec François Legault ferme à nouveau la porte à l'idée de transformer les toilettes dans les écoles en toilettes mixtes.

Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda a lancé en août dernier un projet pour construire des toilettes mixtes à l’école secondaire D’Iberville pour l’année scolaire 2024-2025.

On a été clair qu’il n’est pas question de transformer les toilettes dans nos écoles en toilettes mixtes , a lancé François Legault dans son message publié sur les réseaux sociaux dimanche matin.

Le 12 septembre dernier, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville a déploré la décision de l'école secondaire l'invitant du même coup à rectifier le tir.

Une pétition s'opposant au projet a même été lancée en ligne.

Un appel au calme autour des droits des personnes transgenres

Le premier ministre est également revenu dans son message sur les manifestations de cette semaine autour des droits des personnes transgenres, alors qu'il était en déplacement à New York pour parler d'environnement aux Nations unies. Quand je suis revenu au Québec, j’ai vu les manifestations sur la question du genre et je n’ai vraiment pas aimé ça, a-t-il écrit. De voir des gens, des deux côtés, se lancer des insultes dans les rues de Montréal, je trouvais que ça ne nous ressemblait pas.

Il mentionne au passage qu'il est normal que des parents et des citoyens se posent des questions, et s’inquiètent pour leurs enfants. Dans ce débat sur l’identité de genre et ses impacts sur toute la société, c’est important de respecter le point de vue de tout le monde.

Il promet aussi d'écouter tous les avis. On a le devoir d’être sensible envers les personnes de la communauté LGBTQ+, mais aussi d’entendre les inquiétudes de la population en général.

Rappelons que le gouvernement du Québec a l'intention de mettre sur pied un comité pour se pencher sur les questions d'identité de genre.