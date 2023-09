Une quarantaine de propriétaires côtiers se sont rencontrés à Bas Cap-Pelé, au Nouveau-Brunswick, pour discuter des façons d’affronter les ouragans et autres tempêtes de plus en plus fréquentes dans cette région. Un groupe est né : Côte Vivante Cap-Acadie.

Ces citoyens, qui ont donné samedi un nom à leur groupe, sont nombreux à avoir vu leurs berges lourdement endommagées et ont connu des inondations lors du passage de la tempête post-tropicale Fiona en 2022.

Malgré tout, ils décident de rester et de faire face aux éléments, dans un esprit de solidarité entre voisins côtiers.

La retraitée Andréa Leblanc est l’une des personnes qui étaient à la rencontre samedi.

Je suis ici parce que j’essaye de protéger nos berges et de se protéger contre le climat qui va devenir de pire en pire , clame-t-elle. Je me suis établie à Cap-Acadie, à Grand Barachois, et j’ai vécu les deux ouragans [Dorian 2019 et Fiona 2022] depuis.

Andréa Leblanc, résidente de Grand Barachois, le 23 septembre 2023.

L’Ouragan Fiona a causé des infiltrations d'eau dans le sous-sol d’Andréa Leblanc en 2022, causant des dommages se chiffrant à 15 000 $. Si ses assurances ont aidé à payer la note, elle appréhende maintenant ce qu’il en sera si une tempête encore plus forte frappe la région.

On veut protéger notre mur de pierre qu’on a fait refaire deux fois en quatre ans. On avait déjà consulté quelqu’un en Nouvelle-Écosse qui est experte en ça, elle nous avait conseillé de planter des rosiers sauvages et des herbes de dune pour essayer de retenir et solidifier le sol , partage Andréa Leblanc.

Première petite victoire, Andréa Leblanc a trouvé lors de la rencontre un voisin qui va lui donner des rosiers qu’elle pourra planter.

Se préparer et s’entraider

L’entraide est un des grands objectifs du groupe Côte Vivante Cap-Acadie. D’ailleurs, un projet de serre de plantes indigènes déjà en gestation dans la région avec le Centre culturel de Cormier Village a été présenté aux propriétaires, samedi.

Ce qu’on veut faire c’est établir une serre régionale et une pépinière qui se spécialise dans les plantes natives […] pour les projets de restauration des berges , explique Charles Thibodeau, résident de Cormier-Village et président du Centre culturel et sportif de Cormier Village.

C’est quelque chose qui est très difficile à trouver. Il n’y a pas d’expertise au Nouveau-Brunswick, donc, c’est ça qu’on essaye aussi d’établir à Cormier Village , poursuit-il.

Ce projet pourrait voir le jour d’ici 2025 et produire annuellement de 5000 à 10 000 plantes dites anti-érosion.

Charles Thibodeau, résident de Cormier-Village et président du Centre culturel et sportif de Cormier Village, le 23 septembre 2023.

Les membres du groupe souhaitent aussi utiliser les réseaux sociaux pour permettre aux propriétaires de communiquer entre eux en cas de besoin.

[Si] une madame toute seule qui a besoin d’aide pour aller chercher des sacs de sable, là il va y avoir avec un groupe Facebook pour donner l’information, et si on a une heure ou deux aller pour donner de l’aide , donne en exemple Andréa Leblanc.

Par ailleurs, un grand nombre des participants de la rencontre de samedi ont aussi voulu parler de l’aménagement du territoire. Paul Landry, l’instigateur de Côte Vivante Cap-Acadie, s’est dit surpris par l’ampleur de l’intérêt que ce dossier a suscité.

Ils veulent que la municipalité prenne un rôle de leadership pour avoir plus de restrictions associées à l’aménagement du territoire. La question des arbres est revenue constamment, les propriétaires disent qu’il n’y a absolument aucune restriction et les gens peuvent couper tout ce qu'ils veulent , relate-t-il.

Plusieurs membres du groupe Côte Vivante Cap-Acadie ont partagé leurs opinions sur la protection de l'environnement et des arbres de leur région, samedi.

D’autres idées, comme d’appeler les gouvernements à instaurer des allègements fiscaux pour encourager les propriétaires à investir dans des barrières naturelles plus résistantes, sont aussi ressorties lors des échanges de samedi.

La prochaine rencontre de Côte Vivante Cap-Acadie est prévue au printemps.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach