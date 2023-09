Neuf cas de virus du Nil occidental en Alberta cette année, selon AHS

Neuf cas de virus du Nil occidental, un virus potentiellement mortel pouvant mener à divers symptômes, ont été confirmés en Alberta cette année. Selon Services de santé Alberta (AHS), 2 cas ont été enregistrés dans la région d’Edmonton et 7 cas dans le sud-est de la province.

Au cours du mois dernier, 5 cas ont été enregistrés dans le sud-est de l'Alberta et trois d’entre eux ont déclaré le syndrome neurologique du virus du Nil occidental, selon AHS .

Les symptômes du syndrome non neurologique peuvent être désagréables, comme la fièvre, des frissons, la nausée, des vomissements, la fatigue, une irritation de la peau, des glandes gonflées et des maux de tête , peut-on lire dans une déclaration d’ AHS .

Pour les personnes qui développent un syndrome neurologique, les symptômes peuvent être plus sévères, incluant des tremblements, de l’endormissement, de la confusion, des problèmes de déglutition, une forte fièvre, une perte de conscience, une paralysie et même la mort.

AHS dit ne pas pouvoir confirmer les lieux spécifiques des cas.

Cette concentration de cas intervient des mois après que la Ville de Calgary ait annoncé surveiller le Culex pipiens, une espèce de moustiques plus communément appelés moustiques domestiques qui a la capacité de propager le virus du Nil occidental.

Adaptation aux changements climatiques

Le virus est principalement transmis aux humains par des piqûres de moustiques infectés et cela peut arriver à n’importe qui, selon Santé Alberta.

La Ville de Calgary a découvert le moustique domestique en 2022 lors d’une surveillance de routine. Cette espèce est généralement dans l’est du Canada, mais des scientifiques d’Edmonton ont confirmé sa présence dans cette ville en 2020, et à nouveau cette année.

Des chercheurs avaient prédit qu’entre 2020 et 2080, le Culex pipiens s’adapterait pour vivre dans des climats plus nordiques à cause des changements climatiques et de son habileté à survivre à l’hiver en rentrant dans les intérieurs.

Des moustiques qui peuvent transmettre ce virus ont également été découverts dans d’autres provinces telles que l’Ontario, le Québec et le Manitoba. En Alberta, entre 2003 et 2021, 541 cas du virus du Nil occidental ont été enregistrés et 81 personnes ont déclaré le syndrome neurologique.