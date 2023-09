Le CREAT lance la chasse aux déchets sauvages

La population est invitée à participer à la 8e édition du concours la chasse aux déchets sauvages jusqu'au 31 octobre.

C'est une activité chapeautée par le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue qui a pour objectif de diminuer la quantité de déchets présents dans la nature.

L'organisme rappelle d'ailleurs que les dépôts sauvages peuvent détériorer l’environnement, polluer les sols et nuire à l’économie locale.

Les participants ont la possibilité d'amasser eux-mêmes les déchets ou d'indiquer au CREAT l’emplacement des dépotoirs illégaux.

La présidente de l'organisme Jacinthe Châteauvert croit que la sensibilisation des citoyens à ce phénomène doit se poursuivre.

C'est beaucoup pour sensibiliser la population qu’on ne devrait pas déposer des déchets en milieu naturel comme ça. Il y a plein d'endroits, on a tous des bacs bleus, des bacs verts chez nous. Donc c'est pour les sensibiliser. Puis en même temps, ça permet de répertorier les dépotoirs de plus grande envergure parce que nous on peut donner cette information-là par la suite aux responsables du territoire en question , explique la responsable en entrevue à l'émission Ça vaut le retour.

Ouvrir en mode plein écran Jacinthe Châteauvert, présidente du conseil d'administration du Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Moi je vis en milieu rural et ça arrive régulièrement sur le chemin sur lequel je me déplace qu'on voie encore des verres de café, des bouteilles de plastique d'eau, des cannettes de bière, de liqueur. Donc oui, les gens sont sensibilisés, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, insiste Jacinthe Châteauvert.