Des scientifiques préconisent les algues pour lutter contre les changements climatiques

Des scientifiques et des cultivateurs d'algues estiment que Terre-Neuve-et-Labrador pourrait tirer avantage de la culture du varech afin de lutter contre les changements climatiques et stimuler son économie.

La province compte plus de 17 000 kilomètres de littoral, dont la plupart ne sont pas exploités. Des espèces d’algues natives à la région présentant un potentiel commercial intéressant y poussent déjà en abondance.

Une occasion intéressante s'offre donc à Terre-Neuve-et-Labrador pour devenir un chef de file dans la production d'algues, croit Michael Teasdale, fondateur de HoldfastNL, une entreprise qui se spécialise dans la culture d'algues.

En plus d'avoir une croissance très rapide, ces plantes aquatiques présentent de nombreux avantages.

C’est une culture vraiment durable qui ne nécessite pas d’engrais ou d’eau douce. Elle favorise aussi la création d’habitats de poissons et leur reproduction , dit Michael Teasdale

Et c'est sans compter le fait que les algues absorbent de grandes quantités de CO2 pendant leur croissance, en faisant des puits de carbone naturels.

Réduire les effets du changement climatique, ça se fait en réduisant le carbone [dans l'atmosphère], et les algues peuvent en absorber une grande quantité.

La culture du varech, une industrie prometteuse

Parmi les algues qui présentent un potentiel intéressant, le varech ressort du lot, dit Michael Teasdale, qui est aussi scientifique.

Publicité

Cette algue peut être utilisée comme additif dans les produits alimentaires, de santé et de beauté. Il sert aussi de fertilisant naturel.

C'est très durable et [la culture] est carboneutre, sans doute carbo négative, même , dit Michael Teasdale. Peu importe comment on se sert de cette biomasse, que ce soit de l'enfoncer profondément dans l'océan ou de remplacer les additifs à base de maïs dans les aliments, on réduit notre empreinte carbone.

Des usines de transformation de poisson qui ne tournent que pendant la saison de pêche pourraient même être adaptées. Celles-ci pourraient servir de pépinière et faire de la transformation d'algues pendant le reste de l'année.

Superviseure des installations d'aquaculture au Marine Institute and Ocean Science Centre de l'Université Memorial, Rachel Artuso, s'intéresse elle aussi aux bienfaits de la culture d'algues.

Elle dirige un projet pilote visant notamment à comprendre les conditions environnementales propices à la culture de varech à Terre-Neuve-et-Labrador qui diffèrent de celles ailleurs en Amérique-du-Nord.

Dans le cadre de ses travaux, Rachel Artuso dit avoir pu constater le potentiel et les occasions offertes par le Varech.

Le potentiel et les occasions, dans une perspective de lutte contre le changement du climat et de décarbonisation, sont impressionnants , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran La culture d'algues marines comporte bien des avantages, tels que la capture du carbone Photo : Diane Hollett

L'intérêt pour cette industrie existe aussi ailleurs en Atlantique. En mai, la Nouvelle-Écosse a autorisé à ses conchyliculteurs d'ajouter la production de varech à leur permis d'aquaculture.

Le démarrage de cette industrie pourrait avoir des retombées de près de 40 millions $ au cours des prochaines années en Nouvelle-Écosse.